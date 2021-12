Le DU décide d’augmenter les frais de développement universitaire

L’université avait constitué un comité de fonds de développement universitaire pour examiner l’allocation de fonds pour diverses activités telles que la construction de nouveaux bâtiments et l’achat d’équipement de laboratoire.



L’Université de Delhi a décidé d’augmenter les frais annuels de développement universitaire facturés aux étudiants en vue de la réduction des subventions en capital par l’UGC, selon des documents officiels.

Cette décision entraînera une forte augmentation des frais des étudiants, a déclaré une section d’enseignants.

Les frais de développement universitaire (FDU) sont une composante des frais annuels facturés aux étudiants.

L’université avait constitué un comité de fonds de développement universitaire pour examiner l’allocation de fonds pour diverses activités telles que la construction de nouveaux bâtiments et l’achat d’équipement de laboratoire.

« À l’heure actuelle, l’université ne reçoit que 600 Rs par étudiant et par an au titre de la contribution du FDU qui a été mise en œuvre à partir de l’année universitaire 2012-2013 », a déclaré le panel.

« En gardant à l’esprit l’exigence de fonds ainsi que le mandat du gouvernement pour l’autosuffisance et la réduction des subventions en capital par l’UGC (University Grants Commission) ainsi que pour la création d’infrastructures compatibles avec les TIC (information et communications), le montant de l’UDF devrait être révisé à Rs. 900 par étudiant et par an », a-t-il déclaré.

Les recommandations du comité ont été acceptées lors de la réunion du conseil exécutif de l’université tenue le 17 décembre malgré la dissidence de quelques membres.

Le comité, composé de l’ancien vice-chancelier PC Joshi et du registraire Vikas Gupta, a déclaré que l’UGC ne débloquait pas une subvention en capital suffisante à l’université pour l’équipement de laboratoire et d’autres équipements au cours des trois à quatre dernières années, et au cours de l’exercice en cours alloué Rs 1,25 crore.

« Avec ce très petit montant, l’université n’est pas en mesure d’acheter ne serait-ce qu’un seul équipement de laboratoire pour les départements. Les départements cherchent régulièrement à fournir des fonds pour le remplacement/l’achat d’équipements de laboratoire pour les activités de recherche universitaires et autres », a noté le panel.

«Le comité, après de longues délibérations, a approuvé l’allocation d’un montant de Rs 52 crore pour l’achat/le remplacement d’équipements de laboratoire de différents départements, après avoir épuisé toutes les ressources disponibles. Le vice-chancelier pourrait être invité à constituer un comité pour l’allocation des fonds », a-t-il déclaré.

Seema Das, membre du Conseil exécutif, a déclaré : « Auparavant, ce fonds de développement, collecté par les étudiants, était traité par l’université comme un fonds d’urgence. Comme dans chaque foyer, une certaine somme d’argent n’est jamais touchée et conservée pour les moments difficiles, cette FDU a été comme ça. Désormais, « forcer » l’université à puiser dans l’UDF pour les infrastructures et le développement rendra les choses difficiles pour les castes répertoriées, les tribus répertoriées, les autres classes arriérées, les étudiants des sections économiquement plus faibles, a déclaré Das.

« Cela entraînera une forte augmentation des frais de scolarité », a déclaré un membre du conseil exécutif.

Rajesh Jha, professeur de sciences politiques et ancien membre du Conseil exécutif, a déclaré que cette décision était comme si l’université « testait les eaux » pour mettre en œuvre une augmentation des frais.

« La hausse des frais est pour un petit montant, mais l’université voit comment cela aura un impact sur les étudiants. Le comité a noté qu’il y a une pénurie de subventions de l’UGC », a-t-il ajouté.

Abha Dev Habib, secrétaire du Front démocratique des enseignants, était d’accord avec Jha.

« À ce stade, compte tenu de la pandémie de COVID-19, aucune institution n’augmente les frais, mais augmenter les frais, même minimes, n’est pas la bonne chose. L’université envisage de lancer de nouveaux cours et de nouveaux départements. D’où seront générés les fonds pour cela ? elle a dit.

