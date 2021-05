Le Dubai Miracle Garden: 150 millions de fleurs au milieu du désert | Vie

Rien n’est impossible lorsqu’il reste de l’argent. Construire même le plus grand jardin fleuri du monde au milieu du désert. Il s’appelle le Dubai Miracle Garden, et c’est spectaculaire.

Bénéficiant des pétrodollars, source d’argent qui diminuera dans les décennies à venir, aux Emirats Arabes Unis il est possible de trouver toutes sortes d’impossibilités: les plus hauts gratte-ciel du monde, des îles artificielles, des policiers qui utilisent des motos volantes … Et aussi, le plus grand jardin fleuri du monde.

Il s’appelle Jardin Miracle de Dubaï, le Dubai Miracle Garden: 150 millions de fleurs et de plantes et 15000 papillons de 50 espèces, au milieu du désert d’Arabie. Sans aucun doute, son nom est bien choisi …

Situé à Dubaï, la capitale de l’émirat du même nom, dans ses 72000 mètres carrés, vous pouvez trouver un avion Airbus 380 grandeur nature, qui est le plus grand objet couvert de fleurs existant. Ne manquez pas la vidéo car elle est spectaculaire:

Ouvert le jour de la Saint-Valentin 2013 et construit par Cityland, il a coûté environ 11 millions de dollars, ce qui est un petit montant compte tenu du coût typique de l’architecture à Dubaï.

Pour garder le 150 millions de fleurs et de plantes qui sont dans ce jardin miracle, chaque jour certains 750000 litres d’eau. Ce n’est pas du gaspillage, car ce sont les eaux usées de la ville qui sont filtrées et traitées avant l’irrigation.

En raison des températures élevées, le jardin n’est ouvert aux visiteurs qu’entre octobre et avril. De mai à septembre, il fait plus de 40 degrés la plupart de la journée, et étant un jardin ouvert sans ombres, il est impossible de le visiter.

El Jardín el Veneno, comme on l’appelle populairement, ne peut être visité qu’avec un guide spécialisé. Il est interdit de toucher, sentir et manger les plantes …

Jardin Miracle de Dubaï Il est divisé en différents espaces thématiques, où l’on peut voir l’avion grandeur nature précité, des animaux gigantesques recouverts d’herbe, des danseurs en robes fleuries, et même un château au centre de l’exposition.

Il y a aussi une section dédiée à Disney, avec des statues de fleurs de Mickey Mouse et compagnie, qui dépassent 18 mètres de hauteur.

Capteur conçu pour l’enterrer à côté des plantes dans toutes sortes de sols et avec une connectivité Bluetooth pour le mobile. Mesurez l’humidité, la lumière, la fertilité et la température du sol pour savoir quand arroser ou traiter la surface.

De plus, les maisons de jardin la plus grande ferme de papillons au monde, dans un espace clos pour protéger les papillons de la chaleur excessive. A l’intérieur il y a plus de 15000 papillons de 50 espèces différentes. Vous pouvez le voir à la fin de la vidéo.

À Dubaï, tout se fait de manière considérable, et ce Jardin Miracle de Dubaï c’est un bon test. L’un des endroits les plus visités de la ville.