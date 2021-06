Le duc de Cambridge inaugure le dernier anniversaire de sa trentaine

in

e duc de Cambridge aura 39 ans lundi, après avoir participé à un événement de course local avec ses deux enfants aînés le jour de la fête des pères.

William fêtera le dernier anniversaire de sa trentaine après avoir surpris des coureurs lors d’une course autour du domaine de Sandringham dimanche.

Des images ont émergé montrant William, le prince George et la princesse Charlotte se rassemblant autour d’un microphone et semblant compter à rebours jusqu’au début de la course.

10e anniversaire de mariage du duc et de la duchesse de Cambridge / PA Wire

George et Charlotte ont été photographiés en short et baskets, tandis que le duc était vêtu d’une chemise bleue et d’un pantalon chino bleu marine.

Brian Cook, qui a participé à la course et a photographié le trio royal, a déclaré que c’était une “belle surprise et agréable de leur part”.

Selon le site Web de l’événement, Run Sandringham accueillait des centaines de coureurs de tous niveaux et de tous âges pour courir un demi-marathon, un 5 km ou un mile communautaire, dans le but de collecter « plusieurs milliers de livres sterling pour de bonnes causes ».

Il est entendu que le duc ne courait pas dans l’événement et était là à titre privé.

Le prince William Arthur Philip Louis de Galles est né le deuxième du trône à l’hôpital St Mary de Paddington à 21h03 le 21 juin 1982.

Il pesait 7 lb 1 1/2 oz et était le fils aîné du prince et de la princesse de Galles.

À seulement neuf mois, il a accompagné ses parents lors de leur visite officielle de six semaines en Australie et en Nouvelle-Zélande, en rupture avec la tradition royale.

Sa mère Diana qui s’est séparée de Charles en 1992, est décédée dans un accident de voiture en 1997.

Il n’avait que 15 ans et Harry 12, et les frères marchaient derrière le cercueil de la princesse lors d’un cortège funèbre à travers Londres.

William a rencontré Kate Middleton à l’Université St Andrews de Fife, en Écosse, et le couple s’est marié en 2011 après plus de huit ans de relation.

Il a été nommé duc de Cambridge par sa grand-mère la reine le matin de son mariage.

Le couple a accueilli leur premier enfant George – également futur roi – en 2013, suivi de Charlotte en 2015 et Louis en 2018.