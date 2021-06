Le duc qui accompagnera la reine à la place du prince Philip pour son anniversaire

Il vit également à Kensington Palace et toute sa vie, il a été très proche de la reine Felipe ainsi que de Kate Middleton et William. Alors naturellement, le duc accompagnera la reine sur le Trooping the Colour aura lieu le 12 juin.

A quoi ressemblera le défilé ?

Parade de la couleur en 2020. (Pool / .)

Ce sera une célébration beaucoup plus petite que les précédentes, compte tenu de la pandémie. Le défilé officiel de l’anniversaire de la reine, également connu sous le nom de Trooping the Color, n’aura pas lieu cette année sous sa forme traditionnelle dans le centre de LondresSignalé le palais. Au lieu de cela, la royauté organisera un défilé réduit dans le quadrilatère du château de Windsor, comme ils l’ont fait en 2020, où le monarque devrait être rejoint par le prince Charles et Camilla, ainsi que le prince William et Kate Middleton, d’accord avec le Daily Mail.