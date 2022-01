Le duel espagnol Aldama-Ibaka se termine par une large victoire des Grizzlies sur les Clippers

09/01/2022 à 01:03 CET

.

Bien qu’il n’ait pas sa star Ja Morant en raison d’une blessure, Les Grizzly de Memphis ils sont passés ce samedi Clippers de Los Angeles (108-123) et remportent leur huitième victoire consécutive dans un jeu qui a aussi vécu Duel espagnol entre Santi Aldama et Serge Ibaka.

Aldama a 7 points (3 sur 5 au tir), un rebond et un contre en 20 minutes avec les Grizzlies, alors que Ibaka n’a pas eu son après-midi (Il est parti sans marquer après avoir raté ses 2 tirs) et a capté 2 rebonds pour les Clippers en 8 minutes.

Près de l’équateur de la saison régulière, les Grizzlies sont passés de la sensation de la NBA en tant qu’équipe de révélation à commencer à émerger comme une équipe redoutable pour les « play-offs ».

Outre Morant, incontestablement l’un des joueurs les plus explosifs du moment, ceux de Memphis ont connu d’autres pertes importantes comme celles de Kyle Anderson ou Steven Adams.

Même ainsi, les Grizzlies ont donné une leçon de basket très puissante et exigeante pour désarmer certains Clippers sans réponse et qu’au dernier quart ils ont sorti leurs réserves, abandonnant déjà le match pour perdu.

Un brillant Desmond Bane (23 points avec 5 sur 8 en triples, 7 rebonds et 4 passes décisives en 29 minutes) a été très bien accompagné chez les Grizzlies par Jaren Jackson Jr. (26 points et 8 rebonds également en 29 minutes).

Marcus Morris était avec 29 points et 8 rebonds le phare offensif de quelques Clippers déjà bien reconnaissables puisque, à part Paul George et Kawhi Leonard, la plupart des joueurs sont déjà revenus après des rencontres avec de nombreuses victimes.

Tondeuses, du plus au moins

Le jeu a commencé avec les pivots échangeant des coups : un Jaren Jackson Jr. qui devait occuper le devant de la scène en l’absence de Ja Morant, et d’un Ivica Zubac qui revenait après le coronavirus.

Cependant, c’était Reggie Jackson, impatient depuis le début, qui a tiré sur les Clippers (13-4 avec 9,24 à gauche).

Marcus Morris a succédé à Jackson à la tête de l’équipe de Los Angeles, qui, malgré les fléchettes de Tyus Jones et Jaren Jackson Jr., avait le score sous contrôle (22-15).

Serge Ibaka est entré avec les Clippers au milieu du premier quart et peu de temps après, C’était au tour de Santi Aldama avec les Grizzlies, qui a été immédiatement jumelé avec son compatriote.

Aldama a souligné dès qu’il est entré sur le terrain : il a tapé sur sa première action offensive et a terminé un « alley-oop » lorsque la possession de Memphis a pris fin.

Dans tous les cas, les Grizzlies étaient accablés par leur complaisance excessive en défense et les Clippers, avec 6 sur 10 sur des triples, ils ont clôturé le premier quart devant (36-28).

les tondeuses ils parient au deuxième set pour un quintette bas sans Ibaka ni Zubac, et Nico Batum a apprécié l’approche avec deux triplés pratiquement d’affilée.

Loin d’avoir peur, les Grizzlies, l’une des équipes les plus athlétiques et physiques de la NBA, ont égalé le dynamisme de leurs rivaux et avec un Desmond Bane de plus en plus confortable, ils ont réduit le score au maximum (44-43 avec 7.13 à jouer).

Encore une fois avec les pivots en action, Zubac et Jackson Jr. se sont affrontés dans un accident de train intéressant dans lequel celui de Memphis a prévalu.

Dans tous les cas, la plus grande intensité des visiteurs – le meilleur exemple était un grand « alley-oop » de Jackson Jr. à Melton – était cruciale pour couronner une deuxième série de domination absolue par les Grizzlies (20-38) qui leur a permis d’aller aux vestiaires avec un avantage intéressant (56-66).

les tondeuses perdu 9 ballons en première mi-temps (les Grizzlies un seul) qui ont donné 15 points à leurs rivaux.

En outre, les Memphis ont imposé leur loi dans la région avec 36 points dans les deux premiers quarts (16 par les Clippers dans la peinture).

Bane termine le spectacle

Les Angelenos ont radicalement changé d’attitude à la reprise et ils ont façonné une course de 6-0 pour reprendre leurs esprits.

Mais Bane a pris sur lui de les remettre immédiatement sur le tapis.

Avec 8 points d’affilée -dont deux triples-, Bane a repris la barre du jeu et a fait comprendre aux Clippers qu’ils devraient transpirer beaucoup pour pouvoir revenir (62-74 en l’absence de 9.04).

La réunion est alors entrée une phase assez désordonnée et désordonnée avec des erreurs et des fautes dans les deux ensembles.

Ce rythme n’a pas semblé propice aux Clippers (ils ont perdu 15 points), mais les locaux ont trouvé leur chemin grâce à un Marcus Morris volontaire et très efficace (75-84 avec 3,13 au compteur).

L’attaquant a poursuivi sa démonstration en attaque jusqu’à ajouter 14 points seulement au troisième quart, mais un triple sur la corne de Killian Tillie a glacé les esprits de certains Clippers qu’ils avaient été mis à seulement 6 points (84-94).

C’est là que les Clippers sont tombés en panne d’essence.

Avec Bane aux commandes des opérations et Clarke et Williams en parfaits complices, les Grizzlies ont affiché une course de 2-11 en un peu plus de deux minutes (86-105 en l’absence de 8,50) pour faire une différence insurmontable.