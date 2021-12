Le Duke’s Mayo Bowl est le moment idéal pour expliquer pourquoi la mayonnaise est divine

Remarque : Il ne s’agit pas d’un élément de contenu sponsorisé, bien qu’il se lise comme tel. Je n’ai pas accepté de compensation ou de cadeaux de Big Mayo. Je suis juste un mec husky qui aime vraiment la mayonnaise.

Quand est-ce devenu si cool de détester la mayonnaise ? C’est presque comme si du jour au lendemain la moitié des internautes l’avaient mis dans leur ligne de mire et ont commencé à le détester comme l’ananas sur la pizza (ce qui est aussi génial, combattez-moi). Le Duke’s Mayo Bowl me fait beaucoup penser à la mayonnaise aujourd’hui, contrairement à tous les autres jours où seule une partie modérée de ma réflexion quotidienne est consacrée à la mayonnaise.

Je ne vais pas convaincre quiconque déteste la mayonnaise que c’est bon. J’ai accepté que cela n’arrivera tout simplement pas. Cependant, j’aimerais vous expliquer pourquoi je pense que mon lubrifiant alimentaire bien-aimé, blanc cassé et à base de graisse, est le summum de la réussite culinaire humaine.

À première vue, la mayo n’a aucun sens sur le plan fonctionnel. C’est le premier équivalent gastronomique de mettre des chips dans une Reece’s Cup, ce qui, hé, ça existe. Cependant, au lieu d’entasser de la merde décadente au hasard dans le cadre d’un programme de marketing post-millénaire, de beaux bâtards français du XVIIIe siècle bricolaient avec des jaunes d’œufs et de l’huile, et grâce au pouvoir de l’alchimie, ils ont fait une sauce de graisse pure si merveilleuse qu’elle a changé le monde.

La mayonnaise précoce était une réussite si étrange que les pharmaciens pensaient qu’il s’agissait d’un médicament, pas d’un aliment. La consistance épaisse, gluante et naturellement lubrifiante de Mayo est devenue la base de nombreux onguents. Je veux dire par l’enfer, nous avons même la foutue MAYO CLINIC au Minnesota qui célèbre l’impact de la mayonnaise sur la médecine. C’est un mensonge pur et simple, mais tu m’as cru une seconde n’est-ce pas, parce que je te fais croire au pouvoir de la mayonnaise.

La vérité est que je n’ai pas vraiment besoin d’expliquer la signification historique de la mayonnaise. Je n’ai pas besoin de vanter ses vertus comme base de sauce tartare, rémoulade, ranch, ou sauce blanche hibachi. Je veux, parce que la mayo est géniale, mais je n’en ai pas besoin.

Au lieu de cela, laissez-moi vous expliquer ce que la mayo signifiait pour moi quand j’étais enfant. Cela signifiait une chose : l’amour.

J’ai grandi sans avoir beaucoup d’argent. Ma mère était un sorcier qui pouvait dépenser un centime si loin que je n’avais même jamais remarqué que nous étions pauvres jusqu’à ce que je devienne un adolescent. Elle était absolument déterminée à ne pas gagner d’argent, ce qui m’inquiétait quand j’étais enfant, et le moyen le plus simple pour elle de l’économiser était de préparer mon déjeuner. Ma boîte à lunch était plus ou moins la même tous les jours. Une bouteille d’eau glacée rechargeable qui servait également de mécanisme de refroidissement, un fruit (ce qui était en vente à l’époque) et un humble sandwich souvent mou contenant trois ingrédients : jambon, fromage, mayonnaise.

Ce n’était pas comme beaucoup d’autres enfants. Il n’y avait pas de sacs Ziplock de laitue et de tomate, emballés avec amour pour que le sandwich puisse être assemblé frais sur le terrain de jeu. Bon sang, je n’ai même pas eu de sac Ziplock. Ils étaient trop chers. La plupart du temps, mon sandwich était emballé dans un double essuie-tout et fixé avec un morceau de ruban adhésif.

Cette méthode signifiait qu’au moment du déjeuner, le pain (qui était souvent proche d’être rassis en premier lieu) serait sec, le fromage commencerait à durcir et le repas serait autrement immangeable – à l’exception d’un sauveur : la mayonnaise . Il a tout réuni. Cela a permis au sandwich d’être possible. Cela a suffisamment lubrifié ces tristes ingrédients économiques pour que j’aie été autorisé à me nourrir à la mi-journée, et même si j’étais toujours déçu, je n’ai pas eu de sac de chips avec mon déjeuner, ou je n’ai pas perdu la pensée, un cookie, pour le mieux partie d’une décennie de mayonnaise était mon ami du midi. Mon héros.

Je pense que c’est pourquoi je me mets sur la défensive quand les gens disent « la mayonnaise, c’est dégoûtant » ou « comment quelqu’un pourrait-il manger cette merde ? » afin de gagner des points Internet cool. Je sais que je ne devrais pas me mettre sur la défensive à propos de quelque chose d’aussi stupide, mais c’est presque comme insulter mon enfance, ou plus exactement, insulter ma mère, qui a sacrifié CHAQUE confort adulte de base comme le café afin de s’assurer qu’elle pourrait livrer trois repas carrés chaque jour .

La mayo est la sauce la plus polyvalente au monde pour une raison. Il existe pour renflouer des repas qui seraient autrement terribles et élever ceux qui sont déjà bons. Il peut être agrémenté d’épices et appelé aïoli, infusé d’ingrédients exotiques pour faire le menu d’un boujee à 17 $ de sandwicherie… il peut aussi être bon marché, étalé à la hâte sur un sandwich et mis dans une boîte avant le travail essayez de préparer le déjeuner d’un enfant un peu mieux, sachant que tout le reste de la vie était si difficile.

Profitez du Duke’s Mayo Bowl aujourd’hui, et même si vous n’aimez pas la mayonnaise, appréciez ce que cela signifie pour les autres. En fin de compte, toute mayo est de la bonne mayo… à l’exception du Miracle Whip, qui est une substance infernale diabolique qui est probablement hantée.