Le Dumbassery HYSTERICAL de cette vidéo de Laura Ingraham montre pourquoi FOX News ne peut pas être prise au sérieux

S’il y a une chose à laquelle Fox News a toujours échoué lamentablement, c’est la comédie. Eh bien, la comédie intentionnelle. Ils ont en fait été une source assez fiable de rires involontaires. C’est assez facile avec des personnages aussi moqueurs que Tucker Carlson (admettre qu’il ne connaît pas le WTF dont il parle), ou « Juge » Jeanine Pirro (en compétition avec SNL pour l’humour), ou Peter Doocy (s’humilier régulièrement).

Maintenant, Laura Ingraham s’est élevée au sommet de la pile de crachats avec un segment dans lequel elle a démontré à quel point elle est vide sur le plan cognitif. Ingraham accueillait son acolyte/invité fréquent, Raymond Arroyo, qui est le présentateur des « actualités » du réseau de télévision Eternal Word. Alors tout de suite, vous pouvez vous attendre à une émeute de rire. Le sujet était les mandats des vaccins COVID et Arroyo a cherché à faire valoir un point en utilisant une émission de télévision populaire lorsque l’hilarité s’est ensuivie. Voici à la fois la transcription et la vidéo, mais vous devez regarder la vidéo :

Arroyo : « Je regardais un épisode de « You » où la rougeole est apparue. »

Ingraham : Attendez, quand ai-je mentionné la rougeole ?

Arroyo : Je ne sais pas. C’était sur « Toi ».

Ingraham : Qu’y avait-il sur moi ? De quoi parles-tu?

Arroyo : L’épisode de la rougeole et du vaccin était sur « You ».

Ingraham : Nous n’avons jamais fait d’épisode de la rougeole et du vaccin. Est-ce une farce?

Arroyo : Je connais. C’était sur « Toi ».

Ingraham : Je n’ai jamais eu la rougeole. De quoi parles-tu?

Arroyo : C’était un épisode d’une émission.

Ingraham : Comment ça s’appelle?

Arroyo : « Tu. » « ‘Tu. » Cela s’appelle « Vous ».

Ingraham : Je n’ai jamais eu la rougeole. J’abandonne complètement.

Arroyo : C’est une émission intitulée « You » sur Netflix.

Ingraham : Il y a une émission qui s’appelle Laura Ingraham sur Netflix ?

Arroyo : Peu importe. J’avance.

Est-ce la version d’Ingraham et Arroyo de « Who’s on First » ? Abbott et Costello doivent se retourner dans leurs tombes – dans l’hystérie.

Bien que cette vidéo soit l’or de la comédie, elle rappelle également que Fox News ne doit jamais être prise au sérieux. Après tout, si Ingraham est incapable de saisir la simple notion d’une émission télévisée intitulée « Vous », comment peut-on lui faire confiance pour donner une analyse valable de l’épidémiologie, ou de la théorie critique de la race, ou de l’économie, ou des affaires étrangères, ou du changement climatique , ou autre chose ?

À vrai dire, la capacité d’Ingraham à comprendre dans ce clip n’est pas pire que sa compréhension de tout autre sujet dont elle a discuté dans son émission. Et il en va de même pour Carlson, Sean Hannity et les pommes de terre « Curvy Couch » de Fox and Friends. Ils ont tous la profondeur intellectuelle du clown désigné de Fox, Greg Gutfeld, et il n’est pas exactement un candidat à l’adhésion à Mensa.

Heureusement pour Fox, leurs téléspectateurs sont encore plus bas sur l’échelle de compréhension. Cela explique pourquoi ils votent pour Trump et les républicains comme le comédien en herbe Ted Cruz. Cela explique aussi pourquoi ils sont mourir de COVID en nombre beaucoup plus élevé que les démocrates. Alors s’il y a de l’humour dans tout cela, il y a aussi de la tragédie. Ce que Fox News fait à l’Amérique n’est pas vraiment drôle du tout.

