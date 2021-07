Le duo anglais Jack Grealish et Mason Mount soutenus pour commencer contre le Danemark alors que l’ex-star des Pays-Bas et de Tottenham, Rafael van der Vaart, lance un avertissement contre les Danois “spéciaux”

Rafael van der Vaart a appelé Jack Grealish et Mason Mount à commencer contre le Danemark alors qu’il avertissait l’Angleterre que leurs adversaires en demi-finale ne seraient pas des jeux d’enfant.

Les Three Lions ont réalisé un superbe tournoi à l’Euro 2020, après avoir marqué huit buts et gardé cinq draps propres lors de leurs cinq matches jusqu’à présent.

Grealish n’a pas joué du tout contre l’Ukraine la dernière fois mais a été soutenu pour un retour

Mount a commencé l’affrontement contre l’Ukraine après avoir été isolé pour le dernier affrontement contre l’Allemagne

Le Danemark, cependant, a également été brillant sur sa route vers les demi-finales, chaque joueur se battant vaillamment dans chaque match après la dévastation de l’arrêt cardiaque choquant de Christian Eriksen lors de son match d’ouverture contre la Finlande.

Van der Vart, qui a marqué 25 buts en 109 sélections pour les Pays-Bas, estime que Gareth Southgate aura du mal à battre les Danois sans Mount et Grealish dans le onze de départ.

“Quand vous avez vu ce match contre l’Allemagne, ils avaient le ballon tout le temps – 80 minutes – et à la fin, ils ont perdu 2-0”, a déclaré l’ancien meneur de jeu de Tottenham à talkSPORT 2.

« C’est aussi une qualité d’équipe qui ne panique pas même si l’Allemagne avait le ballon. Ils étaient calmes et ont finalement gagné 2-0.

Le Danemark a été le paquet surprise de l’Euro 2020 jusqu’à présent

“Je pense qu’ils peuvent mieux jouer, vraiment, mais j’espère que Jack Grealish joue, Mason Mount joue parce que ce sont les deux joueurs les plus créatifs sur le terrain.”

Van der Vaart a également rendu hommage à l’équipe danoise “spéciale” pour avoir rendu sa nation fière après l’horrible incident d’Eriksen.

L’ancien as des Spurs et du Real Madrid a terminé sa carrière de joueur au Danemark avec le FC Midtjylland et l’Esbjerg fB, et son partenaire est un handballeur danois.

Il a insisté sur le fait que la progression des Danois dans les quatre derniers n’a pas été une surprise pour lui, et a averti l’Angleterre qu’ils ” se battront pour chaque ballon “.

“Je travaille pour une chaîne de télévision néerlandaise et avant les euros, nous devions choisir un pays pour être l’équipe surprise et j’ai dit le Danemark”, a-t-il ajouté.

«Je les connais bien, je connais bien l’entraîneur. Il était l’entraîneur de Nordsjælland et ils jouent un excellent football. Ce sont de jeunes joueurs très talentueux et sa façon de jouer, j’aime bien.

Van der Vaart a terminé sa carrière de joueur au Danemark et sait tout de la menace que représente l’équipe nationale pour l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020

“Pour moi, ce n’était pas vraiment une surprise mais bien sûr tout le monde espère que le Danemark gagne à cause de tout ce qui s’est passé avec Christian. Ils ont beaucoup de sympathie. »

“Avec tout ce qui s’est passé [to Eriksen], ce sont des membres de la famille qui entrent dans l’armée, font la guerre et remportent chaque balle.

« C’est ce que vous avez vu lors des derniers matchs. Bien sûr, ils jouent pour Eriksen et bien sûr ils sont fiers de leur pays mais je pense que ce qu’ils font en ce moment est quelque chose de spécial.

“Je suis aussi un grand fan d’eux maintenant et j’espère que ce sera une excellente demi-finale.”