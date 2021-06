Le duo anglais Raheem Sterling et Jordan Henderson reçoivent des MBE dans les honneurs de l’anniversaire de la reine, avec Roy Hodgson décerné CBE

in

La paire anglaise Raheem Sterling et Jordan Henderson ont été nommés MBE lors des honneurs de l’anniversaire de la reine 2021.

L’ancien patron des Three Lions Roy Hodgson, qui a quitté Crystal Palace après un séjour réussi de quatre ans à la fin de la saison 2020/21 de Premier League, a reçu un CBE pour ses brillants services rendus au football.

Henderson et Sterling sont tous deux des personnalités extrêmement influentes du football

L’attaquant de Manchester City Sterling a été honoré pour l’égalité raciale dans le sport, le capitaine de Liverpool Henderson recevant un MBE pour services rendus au football et à la charité, en particulier pendant la pandémie de COVID-19.

Hodgson reçoit un CBE pour services rendus au football. Le joueur de 73 ans a été sélectionneur de l’Angleterre de 2012 à 2016.

Le milieu de terrain Henderson, 30 ans, a aidé à guider les Reds vers le succès de la Ligue des champions en 2019 et le titre de Premier League lors de la campagne 2019-2020 perturbée.

En dehors du terrain, il a également joué un rôle de premier plan dans l’initiative #PlayersTogether, qui a été annoncée début avril de l’année dernière au plus fort de la pandémie de coronavirus qui a vu le football et d’autres sports s’arrêter.

Les capitaines de la Premier League ont travaillé ensemble pour aider à établir un fonds de contribution conjoint qui a été dirigé vers le groupe NHS Charities Together pour distribution à de bonnes causes travaillant pour fournir un soutien au personnel et aux patients du NHS.

Hodgson a dirigé 16 équipes différentes dans huit pays

Henderson a déclaré qu’il était “humilié” par le prix et a insisté sur le fait qu’il n’était qu’une partie d’un mouvement parmi ses homologues de la Premier League, et il a dédié son honneur au personnel du NHS.

Après avoir remercié ceux qui ont fait de l’initiative un succès, il a déclaré: «Mais les vrais héros sont le personnel du NHS. Ils se mettent en danger pour nous servir et nous protéger.

«Par conséquent, je dédie cela à toutes les infirmières, médecins, soignants, porteurs, employés administratifs, nettoyeurs, personnel de sécurité et à chaque personne qui consacre sa carrière et sa vie à faire du NHS la partie de la vie britannique dont nous sommes à juste titre le plus fier en tant que une nation.”

Sterling, qui fait partie de l’équipe City qui a remporté le titre de Premier League la saison dernière et a atteint la finale de la Ligue des champions contre Chelsea, a continué de mener des campagnes contre le racisme et la discrimination.

Le joueur de 26 ans a été victime d’abus en ligne ignobles tout au long de sa carrière pour le club et le pays.

Parlant des raisons pour lesquelles les joueurs anglais se mettront à nouveau à genoux lors de la prochaine finale de l’Euro 2020, Sterling a exprimé sa “réelle déception” que certains fans n’aient pas compris les raisons et ont hué le geste lors des derniers matchs.

Sur son MBE, Sterling a ajouté : « Je suis reconnaissant d’avoir été reconnu, mais ma priorité est d’essayer d’aider à éduquer la société et moi-même. Si cela ne commence pas de l’intérieur, alors il n’y a aucun moyen d’aider les autres. J’apprends tous les jours.

« Ma motivation pour l’égalité raciale est d’amener les gens à comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes de divers horizons et à créer un environnement où tout le monde est égal. Je sens que nous commençons à faire un pas dans la bonne direction, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. »

Hodgson a démissionné de son poste à Selhurst Park après le dernier match de la saison dernière pour marquer la fin d’un autre chapitre de sa brillante carrière de manager.