Le duo barcelonais Ansu Fati et Eric Garcia se blessent contre le Celta Vigo

Barcelone a vu l’attaquant adolescent Ansu Fati expulsé de l’affrontement de samedi en Liga avec le Celta Vigo après s’être blessé aux ischio-jambiers en première mi-temps.

L’adolescent avait ouvert le score pour Barcelone à Balaidos avec un effort brillant pour déjà marquer son quatrième but de la saison.

Fati a ensuite eu besoin d’un traitement sur sa main, mais a pu continuer jusqu’à ce qu’il semble tirer un muscle pour courir après le ballon. L’attaquant est descendu en se tenant l’arrière de la jambe et avait l’air en détresse.

En fait, il ne cachait pas sa frustration et sa déception car il a été contraint de boitiller avant la mi-temps et a été remplacé par Alejandro Balde.

Barcelone a également remplacé Eric Garcia par Ronald Araujo à la pause après que le défenseur ait subi un certain malaise, tandis que Nico Gonzalez a demandé à être retiré en seconde période.

Les Catalans ont donné quelques détails sur les deux blessures pendant le match.

DERNIÈRES NOUVELLES | Ansu Fati a une blessure aux ischio-jambiers gauche. D’autres tests en attente pour déterminer l’étendue de la blessure. Eric Garcia a une gêne au mollet droit. D’autres tests en attente pour déterminer la cause de l’inconfort. pic.twitter.com/fiX7aEfp5v – FC Barcelone (@FCBarcelona) 6 novembre 2021

Les blessures signifient plus de problèmes pour Barcelone et l’Espagne avec Garcia et Fati sur le point d’abandonner l’équipe de Luis Enrique pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde.

On ne sait pas encore à quel point les blessures sont graves, mais la pause internationale donne au trio un certain temps pour récupérer avant le prochain match du Barça le 20 novembre contre l’Espanyol.