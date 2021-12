Le duo barcelonais Dani Alves et Clement Lenglet testé positif au Covid

Barcelone a confirmé que les défenseurs Dani Alves et Clement Lenglet ont tous deux été testés positifs pour Covid-19 mais sont en bonne santé.

Les joueurs ont profité d’un certain temps libre pendant la période des fêtes mais devraient reprendre l’entraînement le mardi 28 décembre.

Cependant, Lenglet et Alves manqueront tous les deux la session car ils s’isolent maintenant.

Voici la mise à jour de Barcelone.

« Clément Lenglet et Dani Alves du FC Barcelone ont tous deux été testés positifs pour Covid-19 et ne participeront pas à la séance d’entraînement de demain à 18h00 CET à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Les joueurs se sentent tous les deux en bonne santé et sont auto-isolés à la maison. Le club a informé les autorités correspondantes.

Origine | FC Barcelona