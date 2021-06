Le duo barcelonais Riqui Puig et Carles Alena recherché par Grenade – rapport

in

Le duo barcelonais Riqui Puig et Carles Alena seraient tous deux recherchés par le nouveau patron Robert Moreno à Grenade cet été.

Grenade a déjà été en contact avec les géants catalans pour s’enquérir de la possibilité qu’Alena signe un prêt et souhaite également Puig, selon Sport.

Les négociations avec Alena, qui a passé une partie de la saison dernière avec Getafe, seraient “avancées” avec le milieu de terrain disposé à quitter le Camp Nou.

Le Barça devrait vendre renouveler le contrat d’Alena, qui expire l’été prochain, s’il déménage en prêt mais préférerait une vente pour lever des fonds.

La situation de Puig est un peu plus difficile. Le milieu de terrain veut rester et essayer de se frayer un chemin dans les plans de Ronald Koeman et a une grande décision à prendre concernant son avenir.

Le jeune a eu du mal à jouer la saison dernière et rien ne garantit qu’il sera en mesure de convaincre Koeman qu’il mérite plus de temps de jeu.

Puig aura 22 ans en août et pense peut-être qu’il ne peut pas se permettre de passer une autre saison sur la touche. Le rapport ajoute qu’une réunion est prévue la semaine prochaine pour enfin décider de son avenir.