Le duo d’Arsenal laisse tomber l’équipe alors que Man City s’impose en retard contre 10 hommes

L’excellente performance d’Arsenal n’a finalement compté pour rien car un carton rouge pour Gabriel a vu le match basculer en faveur de Manchester City alors que l’équipe de Pep Guardiola l’a laissé en retard pour enregistrer une victoire 2-1 à l’Emirates Stadium.

Les Gunners ont commencé avec confiance, ce qui n’est guère surprenant compte tenu de leur série de cinq victoires consécutives avant le match. Et avec le n°2 Albert Stuivenberg en tête en l’absence de Mikel Arteta, ils étaient bientôt les premiers.

En effet, ils ont vu les premiers appels de pénalité rejetés après un contrôle VAR. Un autre jour, la fente d’Ederson pour bloquer Martin Odegaard a fait irruption au but peut avoir entraîné un tir au but. En l’état, il n’y avait pas d’erreur claire et évidente et l’appel correct a été fait.

Cependant, ils ont continué à appuyer et Gabriel Martinelli a bientôt réchauffé les gants du gardien brésilien.

La percée a eu lieu à juste titre à la demi-heure alors qu’une pause intelligente a permis à Kieran Tierney de récupérer le ballon dans l’espace. Sa mise à pied intelligente à Saka a été habilement transformée dans le coin du filet avec une première frappe bien prise.

La course et le tir de Martinelli ont presque mis Arsenal 2-0, mais son effort a dérivé à côté.

City est cependant sorti avec un nouveau combat en seconde période et était de retour sur un pied d’égalité lorsque Riyad Mahrez a décoché un penalty controversé à la 57e minute. Le coup de pied accordé après un contrôle VAR et suite à un défi en douceur de Granit Xhaka sur Bernardo Silva.

Le jeu a ensuite basculé deux minutes plus tard lorsque Gabriel a écopé d’un deuxième carton jaune. Tout d’abord, le Brésilien a été sanctionné pour comportement antisportif après avoir touché le point de penalty avant le coup de pied de Mahrez.

Une seconde suivit peu après lorsqu’il ramena Gabriel Jesus.

Entre les avertissements, City était redevable d’un brillant dégagement sur la ligne de but de Nathan Ake pour refuser Martinelli.

Cependant, malgré la pression de City, il semblait qu’Arsenal était sur le point de tenir bon pour un point.

Mais dans la troisième minute de temps additionnel, le ballon s’est bien cassé Rodri, qui a balayé un tir devant Ramsdale pour donner peu de chance au gardien d’Arsenal.

City étend son avance en tête du classement à 11 points, après avoir remporté une 11e victoire consécutive en Premier League.

C’est également 21 victoires à l’extérieur en 24 matchs pour l’équipe de Guardiola.

Arsenal (4-2-3-1)

Aaron Ramsdale : Peu à faire en première mi-temps, mais est devenu plus occupé au fur et à mesure que le match avançait. La voix a-t-elle bien fonctionné, a-t-elle organisé sa défense et les a-t-elle maintenues compactes, mais est restée impuissante pour le dernier vainqueur de City. sept

Takehiro Tomiyasu : Un excellent débouché pour les Gunners en bas à droite, s’élançant autant que possible et donnant à son adversaire Ake un après-midi difficile. Incapable d’aller de l’avant comme il l’a aimé une fois qu’Arsenal est tombé à 10, mais a quand même montré pourquoi il était une excellente signature pour Arsenal avec quelques interventions cruciales tard. 8

Ben Blanc : Un autre excellent après-midi pour la signature estivale de 50 millions de livres sterling, qui grandit en stature et en confiance. A sélectionné d’excellentes passes à plus d’une occasion pour maintenir l’élan des Gunners et a creusé quand cela importait en deuxième mi-temps. sept

Gabriel : Avait un bon match jusqu’à ce qu’il obtienne deux réservations rapides. Son premier, pour avoir grossi le point de penalty avant le égaliseur de Mahrez, a été rapidement suivi d’un second pour avoir fait reculer Gabriel Jesus. 4

Kieran Tierney : Un si bon joueur et laisse rarement ses performances baisser. L’a posé sur une assiette pour que Saka marque le premier match d’Arsenal et s’est bien défendu lorsqu’on lui a demandé contre un adversaire difficile à Bernardo Silva. sept

Thomas Partey : J’ai effectué un travail inlassable au centre du terrain et j’ai poussé plus haut sur le terrain en cas de besoin. Retranché quand ils sont descendus à 10 hommes, et a profité de l’un de ses meilleurs matchs pour Arsenal. 8

Granit Xhaka : Avait un très bon match jusqu’à ce que son défi maladroit rapporte à City un penalty et annule tout son bon travail en première mi-temps. Était sur la bonne voie pour un solide 7, peut-être un 8, mais a encore une fois effacé son cahier. Malgré cela, a effectué un travail solide lorsque Arsenal est tombé à 10. 6

Bukayo Saka : Tordu, tourné et s’est fait une nuisance générale avant de marquer un premier match brillamment réussi à la 30e minute. Un fil sous tension tout au long, et a continué à travailler dur avant d’être retiré sur 84. sept

Martin Odegaard : Malchanceux de ne pas gagner un penalty précoce et sélectionné a été au cœur d’une excellente première mi-temps pour Arsenal. S’est évanoui après la pause et remplacé par Rob Holding (62). 6

Gabriel Martinelli : Un fil en direct – son rythme était une grosse épine dans le pied de City et a gardé Joao Cancelo bien plus profond qu’il n’en avait l’habitude. Désespérément près de marquer dans les deux mi-temps et probablement le meilleur débouché offensif d’Arsenal. sept

Alexandre Lacazette : J’ai eu un très bon match et j’ai fait beaucoup de travail altruiste. Aux côtés de Saka et Martinelli, il a posé de nombreuses questions à la défense de City en première mi-temps, mais a vu son influence s’estomper après la pause. Sous-titré sur 71. 6

Suppléants :

Rob Holding (sur pour Odegaard 62): 6

Emile Smith Rowe (pour Lacazette, 71): 6

Mohamed Elneney (sur pour Saka, 84) : 6

Manchester City (4-3-3)

Ederson : Il s’en est tiré de justesse avec un cri de pénalité après avoir rattrapé Martin Odegaard dans la surface. Peu de choses à faire en deuxième mi-temps alors que le jeu a basculé de l’autre côté. 6

Joao Cancelo : Pas comme son meilleur et mis en retrait par l’excellent Martinelli. C’est bon de le voir là-bas et a prouvé son caractère après une terrible épreuve plus tôt dans la semaine. 6

Ruben Dias : Bonne occasion précoce de marquer avec une tête qui s’est éloignée et a défendu virilement lorsqu’on lui a demandé. 6

Aymeric Laporte : Il a eu du pain sur la planche en première mi-temps, mais a bien défendu et a fait tout ce qu’on lui demandait. 6

Nathan Ake : Bien défendu lorsqu’on lui a demandé, mais compte tenu d’une première mi-temps difficile par les attaquants en maraude d’Arsenal. A fait l’un des dégagements de la saison en revenant pour pirater le tir de Martinelli au but hors de la ligne. sept

Kévin de Bruyne : A montré sa gamme avec quelques passes décentes, mais a généralement été éclipsé par Partey et Granit Xhaka en première mi-temps. A joué un rôle dans le vainqueur tardif et sera assez content de son après-midi. 6

Rodri : L’un des meilleurs joueurs de City cette saison, mais a été le deuxième meilleur pour les sorts cet après-midi. Il a fait quelques gros tacles dans le but de reprendre le contrôle et a finalement marqué le vainqueur tardif dans une victoire mal méritée. sept

Bernando Silva : Chances limitées de briller en première mi-temps, mais sa course folle a poussé Xhaka à le retirer et à gagner un penalty pour City. A eu de plus en plus d’influence au fur et à mesure que le jeu progressait. 6

Riyad Mahrez : Avait une joie limitée, mais a réussi à marquer son apparition d’adieu à City avant de partir pour la CAN avec une pénalité très bien prise. Comme tant de ses coéquipiers, il a grandi dans le jeu et sa course et son positionnement ont causé de nombreux problèmes à Arsenal. sept

Gabriel Jésus : A vu un début de flash large et n’a pas pu s’imposer aux puissants défenseurs centraux d’Arsenal. Remplacé par Ilkay Gundogan (62). 5

Raheem Sterling : Opportunités limitées de briller et n’a pas eu d’opportunités notables. 5

Suppléants :

Ilkay Gundogan (sur pour Jésus, 62): 6