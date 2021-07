Le duo d’Arsenal William Saliba et Matteo Guendouzi sur le point de rejoindre Marseille en prêt d’une saison

in

Le duo d’Arsenal William Saliba et Matteo Guendouzi sont sur le point de rejoindre Marseille pour un prêt d’une saison, a révélé le gourou des transferts Fabrizio Romano.

Saliba n’a pas fait d’apparition compétitive pour le club du nord de Londres depuis son arrivée de Saint-Etienne en 2019, tandis que Guendouzi est tombé en disgrâce auprès du patron Mikel Arteta aux Emirats.

Saliba et Guendouzi semblent se diriger vers la sortie des Emirats cet été

Guendouzi ne fait pas partie des plans à long terme d’Arteta et il pourrait rejoindre définitivement Marseille à la fin de la campagne 2021/22 après une campagne en prêt.

Arteta cherche à reconstruire son équipe après la huitième place de la saison dernière en Premier League, qui les a privés du football européen.

Le défenseur de Brighton Ben White est sur le point de se joindre à un mouvement de 55 millions de livres sterling, tandis que l’arrière gauche de Benfica Nuno Tavares est également sur le point de rejoindre le club.

Et Andros Townsend pense qu’Arsenal signerait le joueur “parfait” en blanc.

Arsenal et l’OM sont en contact pour compléter les détails du prêt de William Saliba. L’option d’achat ne sera PAS incluse et n’est actuellement même pas discutée. #OM #AFC Il reste des démarches à accomplir et à signer des papiers, puis Saliba s’envolera pour Marseille la semaine prochaine en tant que Guendouzi également. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 4 juillet 2021

L’expert de talkSPORT a révélé qu’il avait été chargé de le marquer pour Crystal Palace lors de la saison 2020/21 – mais a échoué dans ses efforts !

«Je suis surpris qu’il ne fasse pas partie de l’équipe d’Angleterre d’origine parce que je pense qu’il est le joueur parfait que Gareth veut. Il est calme et posé sur le ballon, il peut jouer par l’arrière.

«Quand nous avons joué à Brighton, j’ai été chargé de le marquer, d’essayer de le fermer, d’appuyer haut sur le terrain et de m’approcher de lui, mais je ne pouvais pas m’approcher de lui.

«Il est tellement calme sur le ballon, je mettais mon meilleur travail, essayant de me rapprocher et de le mettre sous pression, mais avant que je puisse l’atteindre, il l’avait fait sauter et ils étaient sortis.

“Si cet accord dépasse la ligne, je sais qu’Arsenal obtient un joueur de premier plan.”