Le duo de Chelsea aux prises avec Liverpool, Man Utd remporte le premier prix de la FIFA

Le duo de Chelsea N’Golo Kante et Jorginho s’affronteront avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappe pour le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA pour 2021.

Les Bleus ont également eu pas moins de quatre joueuses – Magdalena Eriksson, Pernille Harder, Ji So-yun et Sam Kerr – présélectionnées pour le prix féminin, tandis que le patron des hommes Thomas Tuchel et son homologue féminine Emma Hayes ont été nominés pour les prix du coaching.

Le milieu de terrain français vainqueur de la Coupe du monde Kante et Jorginho, membre de l’équipe d’Italie qui a battu l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020, affrontera Ronaldo, Messi et Mbappe, ainsi que Kevin De Bruyne de Manchester City, la star du Real Madrid Karim Benzema, Bayern Le champion de Munich Robert Lewandowski, Neymar du Paris St Germain, l’étoile montante du Borussia Dortmund Erling Haaland et l’international égyptien de Liverpool Mohamed Salah.

Le quatuor Chelsea Women se retrouve également en bonne compagnie aux côtés de la paire d’Angleterre et de Manchester City Ellen White et Lucy Bronze, l’attaquante d’Arsenal Vivianne Miedema, la Barcelonaise Aitana Bonmati, Caroline Graham Hansen, Jennifer Hermoso et Alexia Putellas, ainsi que Stina Blackstenius de BK Hacken et Christine Sinclair de Portland Thorns.

Le prix de l’entraîneur masculin sera contesté par Tuchel, son homologue de Manchester City Pep Guardiola, le nouveau patron de Tottenham Antonio Conte, l’Italien Roberto Mancini, l’Allemand Hansi Flick, Diego Simeone et Lionel Scaloni.

Hayes a été présélectionnée pour le prix féminin avec la patronne de l’Angleterre Sarina Wiegman, Lluis Cortes, Peter Gerhardsson et Beverly Priestman.

Alisson sélectionné pour le prix du gardien

Deux panels d’experts – un pour les matchs masculins et féminins – ont également identifié des candidats pour les prix du meilleur gardien de but, avec Alisson Becker, Edouard Mendy et Kasper Schmeichel battant le drapeau de la Premier League avec la star italienne Gianluigi Donnarumma et l’Allemand Manuel Neuer, tandis qu’Ann-Katrin Berger de Chelsea affrontera Christiane Endler, Stephanie Labbe, Hedvig Lindahl et Alyssa Naeher.

Les nominés pour le Prix Puskas de la FIFA, décerné pour le meilleur but, seront annoncés à une date ultérieure.

Un vote public est désormais ouvert sur FIFA.com et le restera jusqu’au 10 décembre, et trois finalistes dans chaque catégorie seront annoncés en janvier. Les gagnants seront dévoilés lors d’une cérémonie en ligne le 17 janvier.

