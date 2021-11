Le duo de clés revient en grand coup de pouce

Après une période de forme solide et de bons résultats, l’équipe d’Arsenal prévue pour affronter Liverpool samedi pourrait voir le retour du duo de stars Thomas Partey et Kieran Tierney.

Les Gunners ont franchi un cap pour devenir l’une des équipes en forme de Premier League, après un début catastrophique. En fait, trois défaites en trois matches les ont laissés en bas du tableau avec une différence de moins neuf buts.

Passez à 11 matches dans la campagne, cependant, et Arsenal occupe la cinquième place, à deux points de Liverpool, ses adversaires de samedi.

Pour ajouter plus de brillance à leur exécution récente, Première défaite de Liverpool de la saison n’est venu que lors de leur dernier match.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré à propos du voyage de son équipe à Anfield : Eh bien, c’est toujours un test. C’est un stade fascinant pour jouer au football.

« Vous devez être à votre meilleur niveau, vous devez élever votre niveau au maximum émotionnellement, physiquement, techniquement, car si vous ne le faites pas, vous serez exposé.

« Aller à Anfield est toujours un test, mais si vous êtes capable de faire tout cela, il n’y a pas beaucoup de terrains où vous vous sentez comme un vrai footballeur. »

Liverpool est invaincu lors de ses 13 derniers matches à Anfield, mais Arsenal n’a pas perdu en 10 matches toutes compétitions confondues.

Dernière fois – Arsenal 1-0 Watford

La solide forme des Gunners s’est poursuivie avant la pause internationale avec une victoire convaincante sur Watford, contrairement à ce que le score pourrait suggérer.

Alors qu’Emile Smith Rowe a finalement marqué le but vainqueur en seconde période, Bukayo Saka a vu un but refusé pour hors-jeu et Pierre-Emerick Aubameyang a raté un penalty avant la pause.

De plus, une autre feuille blanche pour le gardien Aaron Ramsdale et les quatre défenseurs de Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel et Nuno Taveres ont cimenté la stabilité d’Arsenal à l’arrière.

Plus loin, Saka, Smith Rowe et Aubameyang auraient pu en faire une victoire plus belle pour Arsenal.

Pendant ce temps, Alexandre Lacazette a continué à jouer un rôle clé derrière Aubameyang.

L’équipe d’Arsenal prévue contre Liverpool

Albert Sambi Lokonga et Ainsley Maitland-Niles ont joué au milieu de terrain contre Watford, mais Partey pourrait remplacer ce dernier.

La star ghanéenne s’est plainte d’un problème à l’aine avant le choc avec les Hornets. A ce titre, il séjourne à Londres pendant la trêve internationale et Arteta espère l’avoir disponible.

Le manager a déclaré : « Il ne pouvait pas jouer pour l’équipe nationale. Il a vraiment essayé de le faire et a poussé pour celui-là, mais ce n’était pas suffisant.

« Encore une fois, c’est quelque chose que nous devons évaluer car jusqu’à aujourd’hui, il n’en a pas fait assez. »

Ailleurs, Kieran Tierney a fait son retour d’un problème de cheville pour l’Ecosse et il a donc pu remplacer Tavares à l’arrière gauche.

Saka et Smith Rowe recommenceront probablement, tout comme Aubameyang et Lacazette. Arsenal a connu des difficultés à Anfield ces dernières saisons – perdant tous les cinq derniers matchs de Premier League entre les deux équipes.

Kamara ? Aribo ? Kent ? Défendre ? – Pour qui Gerrard fera-t-il des raids sur les Rangers ?

Cependant, Arsenal a une stabilité bien nécessaire dans son équipe cette saison, ce qui pourrait bien lui servir cette fois-ci.

Arsenal XI prévu : Ramsdale ; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney ; Saka, Lokonga, Partey, Smith Rowe ; Lacazette ; Aubameyang