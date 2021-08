Le duo de Liverpool proche du changement d’été alors que Klopp laisse tomber un énorme indice de sortie

in

Les rumeurs selon lesquelles Xherdan Shaqiri et Nathaniel Phillips sont sur le point de quitter Liverpool se sont multipliées après que Jurgen Klopp a exclu le couple de son équipe pour affronter Osasuna lundi.

Les Reds affronteront Norwich City à Carrow Road samedi lors de leur match d’ouverture en Premier League. Et le patron espère qu’ils sont prêts pour l’action après une série de matches amicaux de pré-saison. C’est toujours un bon moyen de prendre quelques milles dans les jambes des joueurs après la pause estivale.

Même s’il est toujours agréable de gagner, les matchs sont bien plus importants pour intégrer les joueurs. Et, avec plusieurs remplacements autorisés, la plupart des joueurs de l’équipe seront épuisés à un moment donné du concours.

Mais Shaqiri et Phillips étaient absents de la feuille d’équipe lundi soir, par This is Anfield. L’international suisse Shaqiri est à Anfield depuis trois saisons.

Mais il a généralement été à la périphérie et est un démarreur rare pour les Merseysiders. Le conseil d’administration de Liverpool aurait accepté la demande du joueur de 29 ans pour un “nouveau défi”.

Et l’ancien milieu de terrain de Stoke City a laissé entendre qu’il aimerait retourner en Italie, la Lazio étant sa destination préférée. Il avait auparavant passé six mois à l’Inter Milan avant de partir rejoindre les Potters.

L’ancien as du Bayern Munich a laissé entendre dans une interview sur le site de Liverpool qu’il était hâte de la saison. Mais il semble maintenant probable qu’il sortira de la porte de sortie d’Anfield le plus tôt possible.

Klopp hésite à perdre Phillips

Phillips, 24 ans, n’avait fait qu’une seule apparition pour les géants du nord-ouest avant la saison dernière. Le défenseur central a été prêté à Stuttgart pour la campagne 2019-2020.

Il a fait 22 apparitions dans toutes les compétitions et a même été rappelé à Liverpool pour un match avant de retourner en Allemagne. Mais la saison dernière, le stoppeur né à Bolton s’est avéré inestimable alors qu’il intervenait pour aider la crise des blessures du club.

Virgile van Dijk et Joël Matip étaient tous deux des absents à long terme et Phillips a fait 17 apparitions de haut niveau. Il a admirablement performé alors que l’équipe de Klopp s’est ralliée pour terminer dans les quatre premiers.

Mais son temps de jeu pourrait être à nouveau limité avec les grands garçons maintenant de retour en action. Il a été rapporté ce week-end que Newcastle United avait « pris contact » avec le défenseur sur un éventuel déménagement.

Burnley, Southampton et Brighton ont également été liés à l’imposant demi-centre. S’exprimant en mai, Klopp a qualifié Phillips d'”incroyable” pour le travail qu’il avait effectué pour renforcer l’arrière-garde de fortune.

L’ancien patron du Borussia Dortmund ne veut pas le perdre mais ne s’y opposera pas.

