Le duo de Man Utd a déclaré à Rangnick le renversement de la tactique de Solskjaer ici pour rester

Les arrières latéraux de Manchester United, Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka, devront attendre pendant qu’Alex Telles et Diogo Dalot impressionnent sous Ralf Rangnick, selon un observateur.

Le duo d’arrière gauche et d’arrière droit Shaw et Wan-Bissaka se sont avérés des piliers à long terme dans l’équipe United. En effet, l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer en a fait un élément central de son équipe.

L’impressionnante forme de Shaw la saison dernière l’a aidé à passer à un fantastique Euro 2020 avec l’Angleterre. Wan-Bissaka a également bien performé et a été applaudi, en particulier pour sa défense.

Cependant, Solskjaer a maintenant quitté Old Trafford et le tacticien allemand Ralf Rangnick a pris le relais. Le joueur de 63 ans a inculqué sa propre façon de jouer – et différentes formations pour démarrer.

Telles et Dalot ont commencé les deux matchs de Premier League depuis que Rangnick a pris les commandes. Shaw et Wan-Bissaka ont joué dans le tirage au sort de la Ligue des Champions avec les Young Boys, mais c’était un caoutchouc mort.

Selon Noel Whelan, cependant, cette dernière paire devra attendre ses chances. Il a souligné que Rangnick explorait son équipe avec beaucoup d’effet.

« Telles a fait assez pour garder sa place. Shaw n’a pas été assez bon », a déclaré l’expert à Football Insider.

« Wan-Bissaka est un autre qui a fait l’objet de critiques, les fans n’aiment pas vraiment son style. En tant que défenseur, il est fantastique. Mais pour l’avenir, c’est une autre histoire, il n’est pas un arrière naturel.

« Telles et Dalot peuvent faire les deux. Ils ont cette présence offensive, ils peuvent offrir un peu plus de qualité dans ce dernier tiers. Ces places d’arrière sont leurs positions à perdre, en ce moment.

« Avec chaque nouveau manager vient de nouveaux joueurs et configurations préférés, et c’est ce que je pense que Rangnick explore en ce moment.

« Ils gagnent des matchs de football. Shaw et Wan-Bissaka peuvent difficilement aller frapper à la porte du manager pour demander pourquoi ils ne jouent pas – cela pourrait bien être un jeu d’attente pour eux.

En plus des joueurs de son équipe actuelle, Rangnick aurait les yeux rivés sur le milieu de terrain du RB Leipzig Amadou Haidara en tant que nouvelle recrue.

Haidara offre un indice à Rangnick

Le Malien a une relation de travail solide avec Rangnick, qui l’a emmené à Leipzig.

Haidara a déclaré : « Oui, Ralf joue un très grand rôle dans ma carrière.

« N’oubliez pas : quand Leipzig a voulu m’avoir, je me suis déchiré le ligament croisé. Mais Ralf a dit que je devrais venir de toute façon. Je ne m’attendais pas à ça à l’époque.

«Je lui suis très reconnaissant car il me voulait vraiment et m’a donné une grande confiance en tant qu’entraîneur à Leipzig. Plus tard, il m’a dit de rester avec RB et d’avoir confiance que Julian Nagelsmann m’améliorerait.

