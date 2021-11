Le duo de Man Utd a été exclu de l’équipe anglaise de Southgate; La star de Chelsea revient

Gareth Southgate a omis les stars de Man Utd Jadon Sancho et Jesse Lingard de son équipe d’Angleterre pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde.

Les Three Lions accueillent l’Albanie le vendredi 12 novembre avant de se rendre à Saint-Marin trois jours plus tard. Ils chercheront à continuer à dominer le Groupe I – les hommes de Southgate sont invaincus après leurs huit premiers matches, après en avoir remporté six.

Southgate a laissé de côté Sancho en raison du manque de temps de jeu de l’ailier. Il a rejoint Man Utd pour 73 millions de livres sterling cet été, mais a jusqu’à présent été principalement utilisé comme sous-marin d’impact à Old Trafford.

Lingard a réussi des buts en Premier League contre Newcastle et West Ham ce trimestre, mais a également été maintenu sur le banc pendant la majorité des matchs.

Le trio de Man City, Phil Foden, Raheem Sterling et Jack Grealish, sera sur place pour soutenir le skipper Harry Kane. Les attaquants Tammy Abraham, Bukayo Saka et Marcus Rashford sont également sélectionnés dans l’équipe de 25 joueurs.

La star du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, sera de retour pour concourir pour une place au milieu de terrain. Il est rejoint par le couple de premier choix Declan Rice et Kalvin Phillips. Jordan Henderson, Mason Mount et James Ward-Prowse de Southampton ont également été appelés.

Les arrières latéraux en forme Ben Chilwell et Trent Alexander-Arnold sont de retour dans le giron. Chilwell a marqué trois buts lors de ses quatre dernières apparitions en Premier League. Le joueur de 24 ans a également marqué lors de la défaite 5-0 de l’Angleterre contre Andorre le mois dernier.

Alexander-Arnold a enregistré deux passes décisives mercredi alors que Liverpool battait l’Atletico Madrid en phase de groupes de la Ligue des champions. Il rivalisera avec Kyle Walker et Reece James pour une place de départ sur le côté droit de la défense.

Confirmation de votre équipe #ThreeLions pour novembre ! ?? – Angleterre (@England) 4 novembre 2021

Luke Shaw est disponible sur l’autre flanc, tandis que les défenseurs centraux Harry Maguire et John Stones sont nommés.

L’équipe au complet : Jordan Pickford, Sam Johnstone, Aaron Ramsdale.

Alexander-Arnold, Walker, James, Maguire, Stones, Conor Coady, Tyrone Mings, Chilwell, Shaw.

Rice, Phillips, Bellingham, Mount, Henderson, Ward-Prowse.

Kane, Foden, Sterling, Grealish, Abraham, Saka, Rashford.

Southgate recherche une « cohérence » avec la dernière équipe

Interrogé sur sa sélection, Southgate a déclaré: « C’est toujours difficile parce que nous avons tellement de concurrence pour les places et nous avons eu pas mal de joueurs manquants la dernière fois, ce qui signifie que vous en faites venir d’autres, vous avez donc plus de décisions à prendre .

«De plus, certains jeunes joueurs, qui jouent bien, n’ont pas tout à fait fait l’équipe. Nous avons donc gardé une cohérence raisonnable avec le groupe qui était avec nous cet été et qui a si bien réussi.

« Il y a des joueurs qui poussent très fort le groupe. »

Au poste d’arrière droit, il a ajouté : « Nous avons une concurrence fantastique pour les places [there]. Kyle était dans l’équipe du tournoi pour les Euros. Kieran Trippier, nous n’avons pas choisi cette fois pour donner une opportunité à Trent et Reece.

« Kieran a toujours été un bon joueur pour nous et a joué un rôle énorme pour nous permettre d’atteindre une demi-finale de Coupe du monde en 2018 et une finale de Championnat d’Europe cette année.

« C’est un joueur pour lequel nous avons beaucoup de respect et je suis sûr qu’il sera de retour avec nous à l’avenir.

« Reece et Trent sont à un très bon niveau. Tino Livramento a connu un excellent début de saison, avec Tariq Lamptey et nous venons de voir Matty Cash aller en Pologne, mais nous avons beaucoup de bons arrières droits dans l’équipe et d’autres les poussent.

