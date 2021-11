Le duo de Man Utd est en pagaille alors que Man City inflige la misère du derby

Manchester City a remporté une victoire 2-0 dans le derby contre Manchester United à Old Trafford alors que la pression revenait sur le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer.

Les hôtes ont eu la première chance du match, mais Harry Maguire s’est éloigné du coup franc de Luke Shaw. Quelques instants plus tard, City porte le score à 1-0 grâce au but contre son camp d’Eric Bailly.

United avait traité le centre initial de Kyle Walker, mais l’autorisation de Bailly de la livraison ultérieure de Joao Cancelo a ricoché devant David de Gea.

City a continué à dominer le ballon et après avoir lutté pour le produit final, une défense plus bâclée de Maguire et Luke Shaw a aidé Bernardo Silva à se faufiler au deuxième poteau d’un autre centre de Cancelo et à porter le score à 2-0.

En seconde période, United a eu un ou deux petits passages avec le ballon au cours des 10 premières minutes, mais City a continué à dominer et a remporté le derby de Manchester.

Quant à qui s’est démarqué, Maguire a eu une autre performance tremblante, tout comme Bailly, qui est sorti à la mi-temps. Pour City, Rodri était tranquillement impressionnant mais Cancelo et Silva ont fait connaître leur présence.

Six des défaites de derby les plus humiliantes – y compris CE derby de Manchester

Homme Utd

David de Géa : Homme Utdmeilleur joueur de première mi-temps. N’a rien pu faire pour sauver le but de Bailly à bout portant, mais a empêché Victor Lindelof de porter le score à 2-0. Ensuite, il a fait d’autres arrêts fantastiques pour nier les chances de City. Aurait pu faire plus pour arrêter le but de Silva. 6/10.

Victor Lindelof : Assis pendant la majeure partie de la première mi-temps alors que City a dominé le ballon et a presque porté le score à 2-0 pour City avec un but contre son camp. 2.

Eric Bailly : Entaillé sur le centre de Cancelo qui a dépassé De Gea et a donné un mauvais départ à son équipe. Sorti à la mi-temps pour Jadon Sancho. 2.

Harry Maguire : A raté une tête cruciale sur un coup franc de Luke Shaw avant le premier but. Un malentendu majeur avec Shaw a permis à Silva de porter le score à 2-0 au deuxième poteau. 2.

Aaron Wan-Bissaka : Calme en avant et a donné le ballon pour perturber davantage United. Il a également laissé à Cancelo des acres d’espace derrière, ce qui a donné une chance à City. 2.

Fred : A fait quelques bonnes touches et passes vers l’avant, mais a passé la majeure partie de la première mi-temps assis profondément. A eu du mal à entrer dans le match après la pause alors que City dominait le ballon. 3.

Scott McTominay : A eu une première mi-temps mitigée, faisant quelques interceptions mais en ratant d’autres. Impossible de s’approcher de City alors qu’ils s’emparaient du match. 3.

Luke Shaw : Était mieux en avant en première mi-temps, même s’il n’a offert qu’un fantastique coup franc pour la chance de Maguire. En défense, l’arrière gauche et Maguire se sont endormis pour laisser entrer Silva. 2.

Bruno Fernandes : A beaucoup crié sur ses coéquipiers pour leur manque de calme, mais a semblé vraiment perturbé lui-même en première mi-temps. 3.

Mason Greenwood : A peine impliqué en première mi-temps SolskjaerL’équipe a eu du mal à avancer. A eu son premier tir après 58 minutes, mais il est passé à côté du poteau. 2.

Cristiano Ronaldo : Silencieux jusqu’à 25 minutes, sa volée du pied gauche cadrée lors de la première occasion de United en jeu ouvert. À peine impliqué dans la seconde mi-temps, à part glisser sur Kevin de Bruyne de frustration et recevoir un carton jaune. 2.

Suppléants :

Jadon Sancho (pour Bailly, 46 ans) : N’est pas du tout entré dans le match alors que City a conservé son avantage en seconde période. 2.

Marcus Rashford (pour Greenwood, 67): Comme Sancho, il n’a eu aucune chance d’aller de l’avant et d’aider Man Utd à aller de l’avant. 2.

Alex Telles (à la place de Shaw, 73 ans – remplaçant pour commotion cérébrale) : Entré pour l’international anglais blessé, mais s’est assis profondément la plupart du temps dans les 15 dernières minutes. 2.

Donny van de Beek (pour Fred, 80 ans) : Entré sous les acclamations de tout autour d’Old Trafford et reçu des applaudissements pour une interception. 2.

Ville d’homme

Ederson : Inexistant en première mi-temps, à part un superbe arrêt pour nier la volée de Ronaldo. Encore une fois, avait très peu à faire après la pause. 8.

Kyle Walker : Impressionnant à la fois en défense et en attaque, y compris une interception clé dans un rare moment en première mi-temps où United a réussi de bonnes passes. 8.

John Pierres : Il n’y avait pas grand-chose à faire en première mi-temps alors que City dominait la possession et les occasions et tirait juste à côté d’un corner au cours des 10 dernières minutes. 7.

Ruben Dias : N’a pas assez bien suivi Maguire pour sa chance de la tête, mais a bien défendu à partir de là. 7.

Joao Cancelo : Ses superbes passes taquines étaient responsables des deux buts et il a été excellent pour faire monter City sur le terrain. Cependant, son décès s’est parfois égaré. A pris le ballon à United à deux reprises dans un rare cas lorsqu’ils ont avancé en seconde période. 9 (Homme du match).

Ilkay Gundogan : Une influence apaisante au milieu de terrain, mettant hors de danger et contrôlant le tempo du match à l’occasion. A eu deux demi-chances pour augmenter l’avantage de City. 8.

Rodri : Clé prouvée pour récupérer le ballon pour mettre en place des attaques de City en première mi-temps. Après la pause, il a bien contrôlé le tempo avec de belles passes croisées. 8.

Bernardo Silva : Son dribble a causé des problèmes à United, tandis que sa presse était efficace aux côtés de Rodri. 8.

Gabriel Jésus : Calme à l’avant en première mi-temps, mais s’est replié défensivement au besoin. 7.

Kévin de Bruyne : A joué de belles passes, mais le manque de produit final de City signifiait qu’ils n’étaient pas toujours efficaces. 8.

Phil Foden : A joué sur l’aile gauche. Bien qu’il ait fait de bonnes descentes, il n’avait pas lui-même le produit final. Frapper le poteau avec une chance après la pause. 7.