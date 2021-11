Le duo de Manchester United, Jadon Sancho et Jesse Lingard, a quitté l’équipe d’Angleterre alors que Gareth Southgate nomme son équipe pour les derniers éliminatoires de la Coupe du monde

Les stars de Manchester United, Jadon Sancho et Jesse Lingard, ont été retirées de l’équipe d’Angleterre pour les deux derniers éliminatoires de la Coupe du monde de l’équipe nationale.

Gareth Southgate est resté fidèle à son alignement fiable pour les matchs cruciaux à venir contre l’Albanie et Saint-Marin, avec l’arrière droit de Liverpool Trent Alexander Arnold parmi les noms de retour après qu’une blessure les ait exclus la dernière fois.

Sancho n’a ni but ni passe décisive en 12 matchs pour Man United

Gareth Southgate a fait quelques appels d’offres pour sa dernière équipe d’Angleterre

Les hommes de Southgate ont un pied en finale de la Coupe du monde mais n’y sont pas encore, l’Angleterre ayant besoin de quatre points lors des matches contre l’Albanie et Saint-Marin pour réserver sa place à Qatar 2022.

Mais, après avoir battu les deux équipes lors de leur campagne de qualification avec un score total de 7-0, la progression de l’Angleterre ne fait guère de doute.

La star de New Man United, Sancho, a payé le prix de son mauvais début de vie à Old Trafford.

On attendait beaucoup de l’ailier après son retour dans le football anglais après quelques années étonnantes avec le Borussia Dortmund, qui a vu United payer 73 millions de livres sterling pour le signer.

Mais il a eu du mal à s’installer dans son nouveau club, sans but ni passes décisives en 12 apparitions.

Il a même été la cible de ridicule dans la presse allemande, qui s’est moquée de son record de zéro but et de zéro passe décisive en sept matchs de Premier League – se moquant de lui en smoking et le qualifiant de « 007 ».

Lingard a également abandonné l’équipe, après avoir connu un rôle réduit à Old Trafford cette saison, notamment suite à l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

