Le duo de rap City Girls fait appel à Missy Elliott pour réaliser le clip de “Twerkulator”

Le clip du dernier single du duo hip-hop City Girls “Twerkulateur” est arrivé. Réalisé par Missy Elliott avec une chorégraphie de Sean Bankhead, le visuel s’ouvre sur un avertissement d’Elliot aux habitants d’une ville fictive de Twerk : « C’est une urgence, ce n’est pas un test. Tout le monde, veuillez vous abriter immédiatement, les Twerkulators ont déjà envahi Twerk City et vous n’avez pas beaucoup de temps !

Les scènes de danse de groupe enflammées du clip rappellent la performance «Twerkulator» que City Girls a récemment partagée sur scène aux BET Awards. Le morceau est sorti en mai, bien que les fans attendaient une sortie officielle depuis des mois déjà. En raison d’une fuite audio plus tôt cette année en mars, un enregistrement non officiel de “Twerkulator” a commencé à faire le tour de TikTok, accumulant des milliers et des milliers de vidéos utilisant l’audio.

“Twerkulator” devait être inclus dans le dernier album de City Girls City On Lock, mais n’a pas été inclus dans le projet en raison de problèmes d’autorisation. Plus tard, en triant les autorisations, le morceau a pu être publié en tant que single autonome comprenant toujours l’échantillonnage d’Afrika Bambaataa et de “Planet Rock” de Soulsonic Force. La chanson interpole également « I Wanna Rock » de Luke et « Coffee Pot » de Cajmere.

L’inclusion de Missy Elliott, une légende de la musique populaire, présente un lien sain entre un grand hip-hip et l’un des actes les plus excitants du genre composé de Yung Miami et JT. Elliott a exprimé ses remerciements sur Instagram, en déclarant: «Je suis humblement reconnaissant à Miami et JT et à tous les danseurs. Vous avez tous répété de 11h à 23h le soir. Vous avez tous dansé pendant des semaines et je sais que c’était des jours où vous étiez tous si fatigués et sur moi vous poussiez tous, mais je suis heureux que vous soyez tous accrochés là !

“Twerkulator” de City Girls est disponible en streaming et à l’achat.