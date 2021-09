Le duo de Tottenham, Cristian Romero et Giovani Lo Celso, devrait rater les affrontements de Crystal Palace et de Rennes alors que l’Argentine les libère de leurs fonctions internationales

L’Argentine a libéré le duo de Tottenham Cristian Romero et Giovani Lo Celso du devoir international, la paire devrait manquer les matchs des Spurs contre Crystal Palace et Rennes.

Romero et Lo Celso ont été nommés dans le onze de départ de l’Argentine pour affronter le Brésil dimanche, uniquement pour que les autorités sanitaires brésiliennes entrent sur le terrain pour identifier ceux qui auraient enfreint les règles de quarantaine.

La paire manquera l’affrontement de samedi à Crystal Palace

Le match a finalement été abandonné, mais les ramifications devraient s’étendre à toutes les parties, la FIFA enquêtant maintenant sur la question.

Une déclaration de l’Argentine lundi disait: “Les joueurs Giovani Lo Celso et Cristian Romero ne sont pas non plus affectés pour le match contre la Bolivie et retournent dans leur club.”

Le duo d’Aston Villa, Emi Buendia et Emi Martinez, était également impliqué dans le match, le premier étant nommé remplaçant et le second dans le but, et le quatuor devrait maintenant se rendre en Croatie pour un camp d’entraînement afin d’éviter la mise en quarantaine du rouge. répertorié l’Argentine.

S’ils étaient revenus d’Argentine au Royaume-Uni, ils auraient dû subir 10 jours de confinement dans un hôtel de quarantaine.

Sanchez, ainsi que Romero et Lo Celso, devraient être condamnés à une amende par les Spurs

De retour de Croatie, ils ne manqueront probablement que le choc du Palace samedi et la Ligue Europa de la Conférence contre Rennes jeudi prochain.

Davinson Sanchez devrait également manquer ces matches après avoir joué pour la Colombie pendant la pause internationale.

L’arrière central a disputé un match nul 1-1 contre le Paraguay mais, comme ses coéquipiers argentins, il manquera deux matches de Tottenham à cause de sa participation aux éliminatoires de la Coupe du monde de son pays.

Les trois joueurs des Spurs seront ensuite disponibles pour un affrontement avec leur rival londonien Chelsea le dimanche 19 septembre.

Le duo d’Aston Villa, quant à lui, reviendra pour le choc du club contre Everton le 18 septembre.