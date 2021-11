Le duo de Tottenham donne mal à la tête à Conte malgré la victoire de Leeds

Une paire de stars de Tottenham essentielles au système d’Antonio Conte a donné à l’Italien de quoi se mettre à croquer après la défaite de Leeds 2-1 dans le nord de Londres.

Les fans de Tottenham auraient pu être pardonnés de s’attendre à un début rapide lors du premier match de championnat à domicile d’Antonio Conte, mais c’est Leeds United qui a pris le contrôle de la première mi-temps.

Mais les occasions nettes étaient rares pendant une grande partie de la première mi-temps jusqu’à un moment magique de Jack Harrison. L’ailier délicat a dépassé Emerson Royal avant que son sublime centre n’offre à Daniel James la chance de marquer son premier but pour les Blancs.

Harry Kane et Son Heung-min ont tous deux vu des efforts détournés frapper les boiseries pour commencer la seconde moitié, mais l’écriture était sur le mur. Pierre-Emile Hojbjerg a rapidement égalisé les scores après un travail acharné de Lucas Moura pour garder le ballon en vie dans la préparation.

La poussée de Tottenham en deuxième mi-temps s’est poursuivie lorsque Sergio Reguilon a marqué un but dans ce qui s’est avéré être le moment décisif d’une victoire 2-1 durement disputée pour les hôtes. Mais c’est l’Argentin et son compatriote Emerson Royal qui aura Conte se gratter la tête dans l’analyse d’après-match.

Tottenham

Hugo Lloris : Un sans-faute pour l’ouverture du score de James, le blâme atterrissant fermement aux pieds des deux ailiers. Arrêt intelligent d’un tir de James après la pause. 6/10

Japhet Tanganga : Le manque d’intention sur le ballon a attiré l’ire des fidèles des Spurs. Cependant, n’était pas le seul à avoir du mal à briser les lignes dans une première mi-temps lugubre des Spurs. 6

Éric Dier : A montré son expérience au milieu des trois défenseurs lorsqu’il balayait pour couvrir les ballons derrière ses partenaires d’arrière central. Il a tout en l’air et s’est levé lorsque Leeds a menacé à la pause. 8

Ben Davies : Interception critique pour empêcher le centre de James de trouver Klich après une pause rapide. 7

Emerson Royal : Le plus gros combattant des Spurs dans les 15 premières minutes, Harrison passant devant lui et jouant autour de lui. Inexplicablement rayé le ballon pour un corner avec une passe mal placée qui résumait ses premiers malheurs. Peu d’impact à l’avenir et a été impitoyablement exposé par Harrison pour le premier match de Leeds. 4

Pierre-Emile Hojbjerg : Il a terminé son travail habituel dans la salle des machines et est entré sur la feuille de match avec un effort raté qui a semblé dérouter les défenseurs de Leeds après la pause. 7

Harry fait un clin d’œil : Un passif au milieu. N’a pas réussi à protéger correctement ses demi-centres et a fait peu d’impression avec le ballon à ses pieds allant dans l’autre sens. 5

Sergio Reguilon : Des hauts et des bas en première mi-temps, même s’il y avait malheureusement plus de ce dernier. Aurait pu donner à Kane une opportunité en or mais pour une interception de la tête cruciale de Cooper. Plus tard coupable d’avoir omis de jouer Emerson alors qu’il se trouvait dans des hectares d’espace en bas à droite. Les protestations sauvages du Brésilien ont indiqué qu’il était tout aussi frustré par Reguilon que la foule à domicile.

N’a pas réagi assez rapidement pour étouffer la course de James vers le but du Gallois. Son après-midi sens dessus dessous s’est poursuivi lorsque sa prestation taquine a fait des ravages dans la surface de Leeds, menant directement à l’égalisation de Hojbjerg. Dans le feu de l’action, 10 minutes plus tard, en marquant un but décisif sur un coup franc de Dier qui a rebondi sur le poteau. Remplacé après 79 minutes pour conclure une performance qui avait un peu de tout. 6

REGUILON BONJOUR ! Les Spurs prennent les devants alors que le coup franc dévié de Dier est suivi par l’arrière de Tottenham 📺 Regardez les Spurs contre Leeds le Super Sunday pic.twitter.com/j5h48uQ8E4 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 21 novembre 2021

Lucas Moura : J’ai essayé de faire bouger les choses, mais les Spurs ont continué à manquer de fluidité et de rythme dans le dernier tiers quand cela compte le plus. Enfin percé la ligne de Leeds pour commencer la seconde mi-temps en nourrissant Kane, mais Meslier était à la hauteur de la tâche. Inlassablement gardé le ballon en vie pour l’égalisation de Hojbjerg et a gardé son sang-froid lors de la sélection du Danois. 8

Harry Kane : Abandonné profondément dans ses tentatives habituelles de tirer les ficelles, mais a trouvé peu de joie en première mi-temps. Il aurait pu égaliser les scores immédiatement après la pause lorsqu’il a été joué par Moura, mais a vu sa frappe basse déviée sur le poteau par Meslier. Un affichage tout à fait plus vivant que ce que les fans des Spurs ont vu de Kane récemment et un autre jour, aurait pu en avoir un couple. 6

Fils Heung-min : Bourré de son énergie habituelle et était souvent au cœur de la plupart des choses que Tottenham a bien faites. J’ai vu un tir dévié secouer la barre transversale alors que les Spurs montraient plus d’entrain en seconde période. 8

Suppléants :

Davinson Sanchez (Activé pour Tanganga, 68m) : 6

Ryan Sessegnon (Activé pour Reguilon, 79m) : N / A

Dele Alli (Activé pour Moura, 88m) : N / A

Qui est le numéro un ? Compte à rebours des cinq meilleurs arrêts de la saison par les gardiens de la Premier League

Leeds United

Illan Meslier : On aurait pu s’attendre à une soirée chargée après que Kane ait pillé sept buts en deux matches pendant la pause internationale. Pour le plus grand plaisir de Bielsa, la première mi-temps de Meslier est passée sans un seul arrêt à effectuer.

Rapidement appelé à l’action après la pause et a bien fait dévier la frappe de Kane sur le poteau. Battu par le tir de Hojbjerg, mais peut être justifié de penser qu’un des défenseurs de Leeds aurait dû bloquer le tir. Sans reproche pour le vainqueur de Reguilon. 6/10

Stuart Dallas : A avancé avec son exubérance typique et a frappé une frappe juste au-delà du poteau en huit minutes. 6

Diego Llorente : A traversé la première mi-temps, mais a trouvé cela plus difficile après la pause. A vu un tir de Son dévier de sa jambe sur sa propre barre transversale dans une fuite chanceuse. 6

HORS BARRE ! ?? Les Spurs ont touché le bois pour la deuxième fois en seconde période ! 📺 Regardez les Spurs contre Leeds le Super Sunday pic.twitter.com/4frdGwKcYG – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 21 novembre 2021

Liam Cooper : Empêche un objectif probable en étirant chaque fibre de son être pour jeter un coup d’œil loin du Kane en attente. Testé davantage lorsque les Spurs se sont animés après la pause et ont trouvé de plus en plus difficile de contenir Kane dans la zone. Réservé pour avoir abattu Moura au bord de la surface à la concession du coup franc qui a mené au but de Reguilon. 5

Pascal Struijk : Rôle inconnu à l’arrière gauche pour le demi-centre longiligne et a bien commencé en s’attaquant au tacle pour déposséder Winks. Il avait l’air moins à l’aise lorsqu’il a été testé pour le rythme par Moura et Fils, la plupart de la joie des Spurs tombant de son côté. 6

Kalvin Phillips : Toujours la plaque tournante de l’équipe de Bielsa malgré la réintroduction de Forshaw dans la salle des machines. Intervention vitale pour empêcher Kane de se remettre sur pied et d’appuyer sur la gâchette après que Son ait fait une descente sur la droite. 8

Adam Forshaw : Calme et composé au milieu. Certains moments chics aux côtés de Phillips ont indiqué pourquoi Bielsa a fait confiance au joueur de 29 ans après ses deux ans de blessure. 7

Daniel James : Coureur volontaire et a montré l’instinct d’un prédateur en dérivant dans des positions centrales lorsque Harrison était en possession en bas à gauche. Sa détermination à se mettre dans la zone de danger a porté ses fruits lorsqu’il a marqué son premier but à Leeds sur le coup de la mi-temps. 7

LEEDS EN DIRECT ! ?? Une percée méritée des visiteurs alors que Jack Harrison en met une dans une assiette pour Dan James 📺 Regardez les Spurs contre Leeds le Super Sunday pic.twitter.com/xWxuq8Xcro – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 21 novembre 2021

Mateusz Klich : Le plus silencieux des quatre premiers de Leeds en première mi-temps. Peu d’amélioration après la pause et remplacé par Firpo une fois que les Spurs ont égalisé. 5

Jack Harrison : Un brillant début d’avance lorsqu’un une-deux soigné a vu Emerson expédié alors qu’il se dirigeait vers la byline. N’a jamais esquivé ses devoirs défensifs lorsqu’il a aidé à contenir Emerson en poussant en avant depuis l’ailier. A continué à dominer sa bataille personnelle avec le Brésilien en lui montrant une paire de talons propres avant de placer le premier but de James sur une plaque avec un centre précis. 8

Joe Gelhardt : Une énorme responsabilité sur ses épaules à la tête d’une attaque sans Bamford, Raphinha et Rodrigo. Le joueur de 19 ans semblait intrépide avec le ballon et a causé des problèmes avec son style de course direct. A effacé son cahier avec une fente inutile sur Dier qui l’a vu réservé en première mi-temps. 7

Suppléants :

Junior Firpo (Activé pour Klich, 59m) : 6

Tyler Roberts (Activé pour Forshaw, 72m) : 6

Stuart McKinstry (Activé pour Gelhardt, 87m) : N / A