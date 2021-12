Le duo défensif remplaçant excellent pour Liverpool six sur six

Liverpool a marqué six sur six en phase de groupes de la Ligue des champions alors que Mo Salah a inscrit son 20e but d’une saison remarquable jusqu’à présent lors d’une victoire 2-1 contre l’AC Milan.

Les Reds sont devenus la première équipe anglaise à remporter chaque match de groupe de la compétition alors qu’ils ont finalement remporté la victoire contre une équipe milanaise décevante, qui s’est complètement écrasée hors d’Europe avec la défaite.

Milan a pris l’avantage à la 28e minute via son premier corner du match. Un coup de pied dans une foule de joueurs a pris le gardien de but Alisson par surprise et il n’a pu que parer à Fikayo Tomori qui a frappé à bout portant.

Liverpool a égalisé huit minutes plus tard et c’est inévitablement venu de la botte de Salah, même si cela devait beaucoup à Alex Oxlade-Chamberlain et au gardien milanais Mike Maignan.

Maignan n’a pas pu retenir le tir puissant d’Oxlade-Chamberlain et Salah a réagi le plus rapidement pour marquer son 20e but de la saison.

Les hommes de Jurgen Klopp ont terminé leur revirement à la 55e minute lorsque Mane a volé Tomori en bas à gauche et lorsque Maignan a paré son tir, Origi a bouclé une tête du rebond.

La défaite de Milan, associée à la victoire de l’Atletico Madrid sur Porto, a fait que l’équipe italienne a raté les huitièmes de finale et une place en Ligue Europa également.

Liverpool (4-3-3)

Alisson : N’a rien pu faire contre le premier match de Milan après avoir été exposé d’un corner. A produit un bon arrêt de Kessie tard alors que Milan poussait pour égaliser. 7/10

Neco Williams : La première frappe à distance a été confortablement sauvée. Passé au milieu de terrain au milieu de la deuxième période alors que Jurgen Klopp cherchait à renforcer sa ligne de fond en faisant appel à Joe Gomez. Remplacé. 7

Ibrahima Konaté : A flotté une tête large d’un corner en première mi-temps mais fort tout au long et a gardé l’imposant Zlatan dans sa poche pendant la majeure partie du match. 8

Nat Phillips : Superbe tacle pour empêcher Theo Hernandez de s’échapper dans la surface de Liverpool. A fait preuve d’un sang-froid incroyable dans sa propre zone pour repousser deux attaquants milanais en seconde période lors d’une autre performance impressionnante de l’homme marginal. 8

#ACMLIV pic.twitter.com/uJzgd5iNam – Liverpool FC (@LFC) 7 décembre 2021

Konstantinos Tsimikas : Affichage solide de l’adjoint d’Andy Robertson et a rarement été troublé. 7

Alex Oxlade-Chamberlain : Sa frappe a conduit à l’égalisation de Salah et a cherché à percer à chaque occasion. 7

Morton brille à San Siro

Tyler Morton : N’a pas du tout l’air énervé contre les leaders de la ligue de Serie A et a joué les 90 minutes complètes. Composé en possession et à peine donné le ballon. 7

Minamino : Aurait dû dégager le corner au premier poteau qui a mené à l’ouverture du score de Milan de Tomori. Soigné et bien rangé mais sans trop de pénétration à son jeu. Remplacé 6

Mo Salah : A marqué son 20e but de la saison avec une finition cool de huit mètres et testé Maignan avec un autre attaquant en deuxième période. Subbed avec 25 minutes à jouer et Liverpool en contrôle. 8

Divock Origine : A été une menace constante tout au long et a produit une excellente réaction pour donner la tête à Liverpool – son premier but en Ligue des champions depuis la finale 2019 ! Subbed tard. 7

Sadio Mané : A vu sa frappe en seconde période repoussée par Maignan, mais Origi a hoché la tête au rebond. Subbed alors que Klopp cherchait à donner une pause à son duo mortel. 7

Suppléants :

Joe Gomez (pour Mane, 64 ans) : Solide comme jamais lorsqu’il est venu renforcer la ligne de fond de Liverpool. 6

Naby Keita (pour Salah, 64 ans) : Faites un changement décent pour aider les Reds à conserver leur avantage. 6

Fabinho (sur pour Origi, 80) : N / A

Max Woltman (pour Minamino, 90+3) : N / A

Conor Bradley (pour Williams, 90+3) : N / A

