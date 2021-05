Le duo d’ordinateurs portables Fflagship apporte un matériel plus rapide

Dell a annoncé ses ordinateurs portables de la série XPS édition 2021.Les XPS 15 et XPS 17 intègrent désormais des processeurs Intel de 11e génération avec les GPU de la série RTX 30 de Nvidia.

Après avoir mis à niveau son modèle XPS 13 à la fin de l’année dernière, Dell apporte du nouveau matériel Intel et Nvidia à ses plus gros ordinateurs portables de la série Dell XPS. Les modèles phares XPS 15 9510 et XPS 17 9710 s’appuient sur les révisions des modèles précédents avec un matériel plus rapide et plus d’options de configuration.

Dell XPS 15

Le Dell XPS 15 reste le plus petit des deux, avec un écran de 15,6 pouces. Malgré son poids de base de 1,86 kg, il est maintenant intégré à ce que Dell appelle le plus petit facteur de forme de 15,6 pouces disponible.

Les utilisateurs choisissent entre un écran tactile LCD 4K ou 1080p ou un écran OLED 3,5K. Les trois options arrivent dans un rapport d’aspect 16:10 et prennent en charge Dolby Vision, mais seuls les panneaux plus denses sont dotés de la technologie DisplayHDR.

Visuellement, peu de choses ont changé par rapport au modèle précédent. Dell utilise toujours de l’aluminium usiné et de la fibre de carbone pour la construction de l’ordinateur portable. Il existe également un pavé tactile à revêtement Corning Gorilla Glass 6 et un clavier rétroéclairé avec 1,3 mm de débattement.

En ce qui concerne les composants internes, le Dell XPS 15 comprend trois configurations de processeur Intel de 11e génération avec la garniture de tête octa-core i9-11900H. Cela donne à la machine une vitesse d’horloge maximale de 4,9 GHz, un peu inférieure à l’option i9-10885G à 5,3 GHz du modèle précédent. Néanmoins, la RAM atteint 64 Go, tandis que jusqu’à 4 To de stockage SSD PCIe sont désormais également une option. Les utilisateurs peuvent s’en tenir au GPU intégré d’Intel ou opter pour la série RTX 3050 de Nvidia pour les graphiques.

Pour la puissance, Dell offre le choix entre une batterie de 56 Wh ou 86 Wh. Les recharges arrivent via un chargeur USB-C 90W ou 130W. Trois ports USB-C – deux capacités Thunderbolt 4 – offrent des capacités de chargement et d’affichage. Il y a aussi un lecteur de carte SD pleine taille et une prise combo 3,5 mm. Dell comprend également un adaptateur USB-C vers HDMI pour ceux qui utilisent des moniteurs externes.

D’autres subtilités incluent la prise en charge Wi-Fi et Bluetooth 5.1, une caméra Windows Hello 720p, un capteur de lumière ambiante, deux microphones et quatre haut-parleurs.

Dell XPS 17

Le plus grand frère du XPS 15 échange moins de portabilité pour un matériel plus impressionnant. Pour ceux qui considèrent le XPS 17 comme un remplacement de bureau, c’est un commerce équitable.

L’écran de 17 pouces de la machine ne dispose pas d’option OLED, mais est disponible en résolution 3840 x 2400 ou 1920 x 1200. Les deux panneaux prennent également en charge Dolby Vision avec une luminosité maximale de 500 nits.

Une batterie de 97 Wh est incluse dans le grand boîtier, mais cela rapproche le poids de 2,5 kg. Un chargeur de 90 W ou 130 W peut également être utilisé avec le XPS 17.

Voir également: Les meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter en 2021

En ce qui concerne les composants internes, le XPS 17 est proposé avec quatre configurations de processeur. La tête d’affiche est l’octa-core i9-11980HK qui offre 24 Mo de cache et un turbo boost de 5 GHz. Pour les graphiques, Dell propose également le Nvidia RTX 3060, jusqu’à 64 Go de RAM et 4 To de stockage SSD PCIe.

Le XPS 17 reçoit des E / S, des technologies sans fil et des équipements audio similaires à ceux de son petit frère.

Dell propose les deux machines XPS avec Windows 10 Famille ou Professionnel. Les deux bénéficient également d’un an de soutien de la part de la société aux États-Unis.

Gamme Dell XPS: prix et disponibilité

Le Dell XPS 15 9510 commence à 1249,99 $ – c’est légèrement moins cher que le prix d’entrée du modèle précédent. En ce qui concerne le Dell XPS 17 9710, le prix commence à 1449,99 $, mais attendez-vous à payer beaucoup plus pour les configurations haut de gamme des deux machines.