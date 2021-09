Le duo européen gardant un œil sur la star Arsenal ne se vendra pas moins de 43 millions de livres sterling

in

La Juventus et l’Atletico Madrid garderaient un œil sur une star d’Arsenal que le club refuse de vendre pour moins de 43 millions de livres sterling.

Bukayo Saka est devenu un joueur essentiel pour le club et le pays au cours des six derniers mois. En effet, l’ailier compte cinq apparitions en Premier League et quatre départs pour les hommes de Mikel Arteta ce trimestre. Le joueur de 20 ans a également joué un rôle majeur alors que l’Angleterre a atteint la finale de l’Euro 2020 cet été.

Alors que les Gunners hésitent à perdre un joueur de la qualité de Saka, cela n’a pas empêché les clubs de courir après sa signature.

Selon Calciomercato, la Juve surveille les progrès du joueur. Cependant, ils sont également confrontés à la concurrence de l’Atletico pour décrocher l’attaquant talentueux et polyvalent.

Le rapport ajoute que Arsenal sont pleinement conscients de l’intérêt pour Saka. Mais ils ne le laisseront pas partir pour moins de 43 millions de livres sterling (50 millions d’euros).

Saka n’a signé un nouveau contrat de quatre ans avec le club qu’en juillet 2020 et pourrait être en ligne pour une augmentation de salaire s’il conserve sa forme actuelle.

L’attaquant a marqué sept buts et enregistré 10 passes décisives pour les Gunners la saison dernière avant de jouer pour les Three Lions.

Cependant, Saka a reçu des messages racistes après que lui, Jadon Sancho et Marcus Rashford ont tous raté le point de penalty lors de la défaite de l’Angleterre contre l’Italie en finale.

Saka n’est toujours pas l’article fini

Saka a joué les 90 minutes complètes alors que les Gunners ont gagné à Burnley samedi. Cependant, Arteta pense qu’il y a des aspects de son jeu sur lesquels il doit encore travailler.

“Eh bien, il n’a pas eu beaucoup de préparation physique”, a déclaré le patron des Gunners. «Je pense qu’il y a encore des choses à améliorer là-bas, mais il fait de gros efforts. C’est un autre qui a lutté dans les dernières minutes.

«Mais c’est formidable qu’il soit capable de souffrir et d’une manière ou d’une autre de surmonter cela et de gérer ces difficultés et ces adversités lors de matchs où cela ne va pas vraiment pour lui.

« Cela fait partie du football. Il avait des parties où il était brillant, puis il a lutté, puis il était à nouveau brillant.

“C’est mieux que d’être brillant et ensuite de lutter, lutter et lutter. Cela fait donc partie de son développement et je suis vraiment content de lui.

