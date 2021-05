Le duo excentrique qui s’apprête à monter en Serie A avec Monza

05/07/2021

Activé à 19:44 CEST

Les rebondissements de la vie et du football. Mario Balotelli, prodige du football et d’une excellente qualité, a montré dès son plus jeune âge qu’il avait les compétences footballistiques pour inscrire son nom dans l’histoire des grands clubs d’Europe, mais sa tête “ désorganisée ” et une vie marquée par plus de polémiques et d’actualités à l’extérieur que sur le terrain, l’ont amené à gagner une nouvelle opportunité en deuxième division italienne.

Là, il a rencontré Kevin-Prince Boateng, un footballeur qui s’est également démarqué dans des grands comme Milan, où il a laissé de bons souvenirs, et qui, à 34 ans, accumule de nombreuses expériences, buts et même une aventure en tant que footballeur du FC Barcelone. En ce qui concerne son aventure en LaLiga, la deuxième après l’armée à Las Palmas, peut-être, la chose la plus remarquable était qu’il pensait qu’il allait signer pour l’Espanyol au lieu du club du Barça, mais l’attaquant germano-ghanéen, après une vie folle. jeune homme, il est aujourd’hui une référence pour ses valeurs, par exemple dans son inlassable combat contre le racisme.

Eh bien, aujourd’hui, les deux se battent pour un front commun: promouvoir en Serie A avec Monza. L’équipe lombarde appartient à Silvio Berlusconi, qui l’a achetée en 2018 pour donner une seconde vie à un club qui avait fait faillite en 2015 et a disparu du football professionnel. L’ancien président milanais a également le soutien de Galliani, avec qui il a déjà travaillé côte à côte dans l’entité Rossoneri et qui a repris le club pendant son mandat de Premier ministre italien.

Grâce à sa direction, Monza est déjà monté dans la catégorie la saison dernière et maintenant, l’histoire pourrait se répéter. En l’absence d’un jour pour la fin de la Serie B, l’équipe de Lombardie occupe la troisième position, à 2 points de Salernitana que, si lundi prochain, le 10, lorsque le dernier jour du championnat se jouera de manière unifiée, ils étaient vaincus et même égalaient leur match, une victoire de Balotelli et Boateng contre Brescia, l’ancienne équipe italienne, signifierait leur direct promotion à la série A.

Comment allez-vous?

Sur le plan individuel, celui qui part ces dernières semaines et donne l’impulsion nécessaire à l’équipe pour atteindre l’objectif est Balotelli, qui lors de ses trois derniers matchs a marqué trois buts sur un total de cinq qu’il a marqué en onze matchs joués. Boateng, qui n’a plus vu de but depuis février, a également marqué 5 buts, mais dans son cas, en 24 apparitions.

Comment sont-ils venus ici?

Boateng, lorsqu’il a signé son nom avec Monza, a expliqué ce qui suit: “Il est difficile de dire non à Galliani et Berlusconi, car nous avons un lien qui va au-delà du football“. L’ancien Azulgrana a joué pour Milan pendant quatre saisons. À son tour, il a également déclaré que:” J’aurais pu continuer à la Fiorentina, mais c’est un défi que j’aime et si je peux aider à obtenir une promotion, je serai ravi de le faire. il “, maintenant, est sur le point de l’obtenir.

Dans le cas de Balotelli, son départ de Brescia a été quelque peu tumultueux et, après avoir dû se remettre en forme en s’entraînant dans une quatrième équipe italienne, Il a eu la possibilité de jouer avec son «frère aîné».