Le duo Haas ‘purifie l’air’ après avoir craché le drapeau à damier

Guenther Steiner a déclaré que les pilotes Haas Mick Schumacher et Nikita Mazepin avaient “purifié l’air” après s’être affrontés à la fin du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Dans la dernière ligne droite à Bakou, après que le peloton ait été rassemblé pour un sprint de deux tours à la suite d’un arrêt au drapeau rouge, Schumacher a dépassé son coéquipier pour remporter la 13e position – son meilleur résultat en F1.

Mais ce faisant, l’Allemand se retrouve coincé au plus près du mur par Mazepin, qui semble virer sur sa droite et resserrer l’espace dans lequel Schumacher doit le dépasser.

Schumacher a fait un geste de colère envers le pilote né à Moscou et a immédiatement exprimé sa rage à la radio de l’équipe, en disant : « Qu’est-ce que c’était que ça, honnêtement ? Sérieusement, veut-il nous tuer ?

Mazepin n’a dit qu’après l’incident qu’il était “à court de batterie, donc était un peu un passager assis” et qu’il était “un peu contrarié de perdre ma position au profit de mon coéquipier”.

Steiner, le directeur de l’équipe, a déclaré dans le communiqué de presse d’après-course de Haas : « De toute évidence, il y avait une situation dans la ligne droite. Tout a été résolu et nous avons purgé l’air. Il y a eu un malentendu, mais nous allons bien et nous en sortons tous. »

P13 et P14 pour l’équipe aujourd’hui – Guenther passe en revue notre course ⤵️#HaasF1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/IDHhyh9o4W – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 6 juin 2021

Dans son interview avec la Formule 1, Schumacher n’a pas mentionné l’incident, adoptant une position diplomatique car il a préféré féliciter son ami et mentor Sebastian Vettel pour avoir terminé deuxième et a simplement décrit la course comme : « Intéressant… il se passe plein de choses, même à l’arrière.”

Mazepin, quant à lui, a été plus expansif dans sa description, déclarant : « La course en elle-même n’était pas mauvaise. Très ennuyeux car certaines choses nous ont fait tomber à la renverse.

« Le rythme était là, mais nous expérimentions quelque chose car je devais gérer les freins dès le début car ils surchauffaient.

« J’ai dû changer ma polarisation de freinage et à cause de ce changement, j’étais très enclin à bloquer, puis j’ai failli percuter un mur, ce qui m’a fait perdre beaucoup de temps.

« Je pense que c’est un beau chiffre pour l’équipe [13th and 14th]. Évidemment, des situations inattendues se sont produites avec les autres pilotes, ce qui nous a permis d’obtenir cette position, mais dans l’ensemble, c’est plutôt positif.

Concernant le meilleur week-end de la saison pour Haas, Steiner a ajouté : « Pour l’endroit où nous en sommes actuellement, il est très difficile d’obtenir ce résultat. Tout le monde a travaillé très dur et à cause de cela, c’est arrivé.

