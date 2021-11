Le duo Ibrahimovic-Isaak vise l’Espagne

11/12/2021 à 11:33 CET

L’Espagne affronte la Suède ce dimanche sachant qu’elle dépend d’elle-même. Aussi que cela vaut un tirage au sort, mais que l’avant aura une sélection imprévisible avec deux attaquants différentiels.

La société Ibrahimovic-Isaak braque tous les regards sur la Suède. Ils assument tous les deux cette pression. Aussi maintenant qu’ils sont distingués pour la perte inattendue de la Géorgie.

Les buts de Kvaratskhelia ont donné la victoire à une équipe sans options pour être dans le Mundial. Ibra, à son retour en équipe nationale à l’âge de 40 ans, est apparu sur la photo, dans l’une de ces rencontres où il semble avoir le regard détourné.

40 ans, c’est Ibrahimovic, qui garde la même attitude et les mêmes codes de quartier. Le Suédois continue d’être tenu en haute estime. « Mon idée est de continuer tant que je peux. Chaque fois que je connais mieux mon corps, il vieillit, ma tête est plus jeune et je suis plus beau. Il y a quelque chose de nouveau chaque jour », a-t-il déclaré récemment.

Cette saison, les blessures ne lui ont pas permis de continuer à Milan, où il a inscrit trois buts en 330 minutes.. Ibra continue d’être un footballeur qui fait la différence. Également avec la Suède, où il est revenu prêt à ajouter pour le groupe.

« Je suis ici parce que je fais partie de l’équipe. Si Janne veut que je joue les deux matchs, je les jouerai. S’il veut que je n’en joue qu’un, je le ferai. Tout dépend de ce qu’il veut », a-t-il déclaré avant d’affronter la Géorgie.

Ibra était un partant comme Isak (Solna, 1999), qui n’a pas non plus eu son meilleur jour. L’attaquant de la Real Sociedad est également un attaquant spécial. Un footballeur capable de jouer l’attaquant, mais qui est loin d’être un ‘9’ classique.

Le Suédois a connu un début de saison irrégulier, bien qu’il soit passé de moins en plus. Avec le Real, il compte cinq buts et une passe décisive en 13 matchs. L’Espagne sait déjà ce que c’est que de le subir. « L’Espagne est la favorite, mais je suis sûr qu’ils nous respectent autant que nous les respectons. Le dernier match à Stockholm [1-1] Ce n’était pas facile pour eux & rdquor;, soulignait-il récemment.

Comme Ibra, le corps d’Isak trompe. De par sa taille, il peut sembler un attaquant grossier, mais il est tout le contraire, un footballeur élégant, avec un très bon pied capable de conditionner ses rivaux. Pour l’instant, il semble ravi de pouvoir profiter des derniers coups d’Ibra dans le football.

« C’est bon. Je pense qu’il voulait venir. Il le veut et l’entraîneur le voit opportun. C’est bon. A 40 ans, il fait de grandes choses et montre que l’âge n’a aucune valeur. Il est un bon exemple pour tout le monde », a-t-il déclaré. dit récemment dans Mark.