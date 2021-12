Le duo improvisé de Dani Martín et la fille de José Manuel Soto dans un bar de Cadix

Nouvelles connexes

Le chanteur José Manuel Soto Il retourne à La Jungla pour une semaine de plus, mais pour une raison totalement étrangère à ses enchevêtrements controversés sur Twitter. En fait, l’Andalou dans ce cas cède presque entièrement le rôle principal à sa deuxième fille, Rosée, qui a un talent inné pour la musique. Bien que ses frères Marcos et Jaime cultivent un groupe musical appelé Mon frère et moi, elle est assistante technique en médecine vétérinaire et diplômée en tourisme.

Mais que la musique ne soit pas sa principale occupation ne signifie pas que Rocío ne se promène pas sur les scènes et qu’elle le fait, comme cela s’est produit dans celui de Cadix, ensemble à « spontané » aussi célèbre que Dani Martín. L’ancienne leader d’El Canto del Loco a assisté à l’un des récitals de la jeune femme pendant ce long week-end et a été encouragée à chanter main dans la main Volverá, l’une des chansons les plus reconnues du groupe qu’elle dirigeait.

C’est arrivé dans un bar à cocktails sur la plage, Le truc de Bibi, à Zahara de los Atunes, où Rocío chantait accompagnée de sa guitare. Encouragé par le public, Dani Martín a pris le micro et a chanté avec elle, démontrant son sens de l’humour et signant un duo dont José Manuel Soto a tenu à s’afficher sur son compte Twitter, tirant en plus de l’ironie pour le présenter :

Ma fille Rocío chante dans un tripot et un téléchargement spontané… pic.twitter.com/3akt9cn4vS – José Manuel Soto (@ JOSEMANUELSOTO1) 8 décembre 2021

Les adeptes de Soto n’ont pas tardé à applaudir à la fois sa fille et Martín, appréciant le talent des deux et à quel point ils ont rempli leurs voix :

Quelle merveille. Toutes nos félicitations. – Vicente Azpitarte (@Azpitarte) 8 décembre 2021

La fille aussi gentille que le père ! Félicitations comme tu le fais bien !!! Dani Martin super un bon gars !!! – María Luisa Pérez-Bryan Tello (@ MaraLuisaPrezB1) 8 décembre 2021

Autant d’art que le père. – Javier Negre (@javiernegre10) 8 décembre 2021

Un spontané avec beaucoup d’humilité !!! Bravo x Los Dos. – ER MARTINEZ (@MARTINEZALG) 8 décembre 2021

Merveille de fille et spontanée – Ana Bolena Tudor (@anabolenatudor) 9 décembre 2021

Quelle belle voix et quelle belle ta fille, Soto. – Plinio (@PlinioyPlauto) 8 décembre 2021

Quelle belle spontanéité ! et la fille !!! – Aina24 (@Aina2496892091) 8 décembre 2021

Comme c’est gentil… Félicitations ! ?? – María Helena Romero (@maryhelenroes) 8 décembre 2021

Quel merveilleux moment 💞💞💞 – Dame Xana🌴🍹 (@XanaLady) 9 décembre 2021

Beaucoup d’art José Manuel. Beaucoup d’art. – Isla de Onza 🌊⛵⛈🇪🇦🌐 (@ Resignado3) 8 décembre 2021

Rocío, pour sa part, a tenu à remercier sur son Instagram « la musique, les gens, les moments précieux que la vie vous offre dans des moments inattendus »:

Il a également souligné que ce qu’il avait vécu avait été un « grand moment ».

Suivez les sujets qui vous intéressent