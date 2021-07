Le duo mère-fils de Vegas présumé d’un programme Crypto Ponzi de 12 millions de dollars Crypto new media

La Securities and Exchange Commission a obtenu une injonction temporaire contre un duo mère-fils qui a détourné plus de 12 millions de dollars d’au moins 277 investisseurs. Au fil des ans, la femme de 86 ans et son fils de 54 ans ont promis de générer des revenus pour leurs clients en investissant dans des titres et des crypto-monnaies, mais ont plutôt escroqué les fonds pour eux-mêmes.

Le “supercalculateur” trompeur

La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé qu’elle avait mis fin à la fraude d’offre présumée de Joy Kovar (86) et de son fils Brent Kovar (54). L’équipe a commencé son opération illégale en 2018 et a levé environ 12 millions de dollars auprès de 277 investisseurs depuis lors.

La famille a utilisé sa société Profit Connect Wealth Services basée à Las Vegas pour attirer les gens dans un schéma de Ponzi typique. Ils ont assuré aux investisseurs qu’ils alloueraient leur argent au négoce de titres et aux actifs numériques sur la base de recommandations calculées par un “supercalculateur à intelligence artificielle”. Michele Wein Layne, directrice du bureau régional de la SEC à Los Angeles, a déclaré :

“Comme nous le prétendons, les défendeurs ciblaient des investisseurs qui recherchaient des produits sûrs pour leur retraite et les études de leurs enfants, offrant une garantie de remboursement en plus des résultats phénoménaux qu’ils avaient promis d’atteindre en utilisant un prétendu “superordinateur”. Les investisseurs doivent se méfier des particuliers et des entreprises qui garantissent des rendements à deux chiffres sans risque de perte. »

La société présumée a insisté sur le fait que le «superordinateur» garantirait au moins 20 à 30% de rendements fixes par an avec des intérêts composés mensuels. Selon la SEC, cependant, la famille Kovar n’a pas utilisé les fonds provenant d’investisseurs pour échanger des titres ou acheter des crypto-monnaies.

Au lieu de cela, ils ont transféré « des millions de dollars sur le compte bancaire personnel de Joy Kovar », versé d’énormes sommes d’argent aux promoteurs et effectué des paiements de type Ponzi à d’autres investisseurs. De plus, plus de 90 % des fonds de Profit Connet provenaient d’investisseurs.

Selon les accusations, Joy Kovar a ouvert huit comptes dans trois banques différentes. À son tour, Brent Kovar a déjà reçu plus de 350 000 $ d’investisseurs, qu’il a utilisés pour acheter une maison d’habitation pour lui-même. Une audience le 26 juillet 2021 déterminerait les conséquences juridiques des agissements illégaux du duo mère-fils.

15 ans de prison pour avoir volé 16 millions de dollars en BTC

Plus tôt ce mois-ci, CryptoPotato a rapporté le cas de Roger Nils-Jonas Karlsson. Le résident suédois a plaidé coupable d’avoir attiré au moins 3 575 personnes dans un programme d’investissement frauduleux en Bitcoin. Selon l’enquête, il a détourné plus de 16 millions de dollars de ses actions illégales et passera les 15 prochaines années dans une prison fédérale.

L’homme de 47 ans a écumé des milliers de personnes dans le cadre d’un « stratagème de Ponzi » entre 2012 et 2019. Au cours de cette période, le criminel a convaincu plus de 3 500 personnes de lui envoyer des fonds en bitcoins et autres actifs numériques, qu’il a ensuite utilisés à des fins personnelles. enrichissement, l’acquisition d’un complexe en Thaïlande, de luxueux condos et même d’un cheval de course.

Après une enquête fructueuse, le ministère de la Justice (DOJ) a mis fin à ses opérations criminelles. En plus des 180 mois passés derrière les barreaux, il a dû renoncer au complexe thaïlandais aux côtés d’autres propriétés qu’il a achetées au fil des ans.

