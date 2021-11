Le duo Neymar et Paquetá tirent du Brésil

11/12/2021 à 17:48 CET

Joël Xaubet

La La sélection du Brésil est déjà classé pour le Qatar Coupe du monde 2022, Canarinha a obtenu le billet pour la Coupe du monde après avoir battu la Colombie au minimum. Le Brésil n’est pas l’équipe amusante et joyeuse à regarder qu’elle a été dans le passé, c’est une équipe rocheuse qui gagne des matchs efficacement. Ceux de Tite forment une équipe très solide qui brille d’être un bloc très compact, malgré cela, le duo formé par Neymar et Lucas Paquetá apporte une dose de magie typique du Brésil.

Neymar, un grand soutien dans les moments difficiles

Dans une déclaration avant le match contre la Colombie, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a évoqué ses bonnes relations avec Neymar : « Neymar est notre joueur principal et une idole pour moi. Nous nous entendons très bien sur et en dehors du terrain. Il me soutient toujours pour que je puisse jouer mon meilleur football. »

Paquetá a reconnu que lorsqu’il traversait des moments difficiles, Neymar était à ses côtés pour qu’il obtienne sa meilleure version : « Quand j’ai vécu des moments difficiles en équipe nationale, ça m’a rassuré, Il m’a dit que ça allait être important pour cette équipe et que je ne devrais pas changer ma façon de jouer. »

Les mots de Neymar étaient très justes, eh bien Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer une équipe brésilienne sans Paquetá au milieu de terrain faisant équipe avec son ami Neymar. Lorsque les deux joueurs se rencontrent sur le terrain, le Brésil est pratiquement imbattable, les chiffres le prouvent : En 12 matchs, les Carioca en ont remporté 10, égalé 1 et perdu un autre. De plus, entre les deux, ils ajoutent 9 buts et 9 passes décisives. Quelques données qui montrent la grande importance des deux footballeurs pour Tite.