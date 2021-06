Le duopole Apple/Google fait l’objet d’une enquête antitrust au Japon

Apple fait face à une autre enquête antitrust, bien que celle-ci semble étrange : il s’agit d’un examen du duopole Apple/Google sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles.

Le rapport d’aujourd’hui du Japon est très léger sur les détails…

Japan Times cite un rapport Nikkei non sourcé.

Le gouvernement commencera à enquêter sur la manière dont Apple Inc. et Google d’Alphabet Inc. traitent avec les fabricants de smartphones japonais, ce qui pourrait conduire à un durcissement des réglementations antitrust, a rapporté dimanche le journal Nikkei, sans dire d’où il a obtenu l’information. Un panel gouvernemental, composé de fonctionnaires, de bureaucrates et d’experts externes, lancera la discussion ce mois-ci alors que les logiciels iOS d’Apple et Android de Google représentent plus de 90 % du marché japonais des smartphones, selon le journal. L’enquête inclura la contribution de dirigeants de fabricants nationaux de téléphones intelligents ainsi que de fabricants de haut-parleurs intelligents et d’ordinateurs personnels. Le panel évaluera les relations commerciales au Japon et déterminera si elles sont menées de manière équitable par rapport aux affaires à l’étranger. Le gouvernement pourrait renforcer les réglementations antitrust si le panel découvre des problèmes liés à l’enquête, a indiqué le journal.

C’est étrange parce qu’on ne sait pas ce que l’une ou l’autre entreprise pourrait faire à ce sujet, ni quels remèdes pourraient éventuellement être appliqués.

Il y avait autrefois un grand nombre de systèmes d’exploitation mobiles concurrents, notamment Windows Mobile, Windows Phone, BlackBerry OS, Palm OS, Symbian, webOS, Tizen, etc. La plupart d’entre eux sont tombés à l’eau alors qu’Apple et Google ont établi des écosystèmes et des choix d’appareils plus attrayants pour les consommateurs. C’est cela, plutôt que tout ce qui pourrait être considéré comme anticoncurrentiel, qui a conduit au duopole actuel Apple/Google.

Néanmoins, il est possible que les autorités japonaises finissent par aller dans le même sens que les organismes de concurrence d’autres pays, et concentrent leur attention sur des questions comme le contrôle par Apple de l’App Store.

La dernière menace pour l’App Store est l’American Choice and Innovation Online Act, anciennement Ending Platform Monopolies Act, aux États-Unis. Il fait suite à un rapport antitrust de 450 pages, qui a conclu qu’Apple faisait partie des entreprises technologiques à adopter un comportement anticoncurrentiel “profondément dérangeant”.

Image : Foster + Partenaires

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :