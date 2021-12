Le DUP appelle Liz Truss à devenir « nucléaire » avec Bruxelles sur le protocole NI – « Il faut agir » | Politique | Des nouvelles

Mme Truss, qui a fait campagne pour que la Grande-Bretagne reste dans l’UE lors du référendum de 2016, remplacera Lord Frost en tant que négociateur en chef du Royaume-Uni avec le bloc de Bruxelles.

Malgré le projet du DUP d’augmenter la pression sur Whitehall, le gouvernement britannique s’est retiré d’une stratégie de négociation plus combative avec l’Union européenne ces dernières semaines.

Lord Frost, salué comme un « héros » par un député conservateur eurosceptique, a même accepté les demandes du bloc bruxellois pour que l’Ulster reste soumis à la Cour européenne de justice (CEJ).

Le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, 59 ans, avait précédemment déclaré qu’il était « inacceptable » que des juges luxembourgeois dictent la loi en Irlande du Nord.

Le député de Lagan Valley, qui a été testé positif au COVID-19 mardi, a déclaré: « Il n’est pas acceptable que l’Irlande du Nord doive accepter les lois et la compétence d’un tribunal sur lequel nous n’avons aucun contrôle et sur lequel nous n’avons pas notre mot à dire. «

Des sources du DUP suggèrent que le passage à une position plus dure sur le protocole intervient alors que le parti soutenant le Brexit se prépare à défendre son statut de plus grand parti de Stormont.

Une source principale du DUP a déclaré au Telegraph : « Il faut agir.

« Le gouvernement a déjà déclaré que le seuil pour déclencher l’article 16 a été atteint. »

Un autre a ajouté: « Si cela se passe toujours en arrière-plan pendant la période électorale, cela créerait évidemment tout un monde de complications, qui ne sont bonnes pour personne. »

Sir Jeffrey s’est entretenu à distance avec Mme Truss mardi après-midi peu de temps après que la députée du sud-ouest de Norfolk a reçu son nouveau dossier sur le Brexit.

Des sources proches du ministre des Affaires étrangères ont démenti que le chef du DUP avait dit à Mme Truss de déclencher l’article 16 lors de leur appel vidéo.

Les inquiétudes du DUP concernant les prochaines élections surviennent alors que des sondages suggèrent que le parti unioniste et le Sinn Fein, qui soutient les nationalistes, ont reculé par rapport au soutien de 28% qu’ils ont reçu lors des élections de 2017 à Stormont.

Mais un sondage LucidTalk de novembre a révélé que le Sinn Fein, qui a reçu 24% des voix dans leur sondage, est désormais le favori du concours après avoir établi une avance de six points sur le DUP.

S’il était imité lors des prochaines élections de Stormont, le DUP aurait perdu son mandat de 24 ans alors que le plus grand parti décentralisé d’Ulster et les nationalistes du Sinn Fein pourraient célébrer le relâchement de l’emprise unioniste sur l’exécutif.

Les partisans des loyalistes semblent avoir augmenté leur soutien au Parti unioniste d’Ulster et à la Voix unioniste traditionnelle après avoir obtenu respectivement 14 et 11 % des sondages.

Le soutien au Parti social-démocrate et travailliste de tendance nationaliste reste inchangé à 12%, mais l’Alliance Party centriste semble actuellement sur le point de percer en tant que troisième parti d’Irlande du Nord avec 15%.

On craint également de plus en plus que l’humeur du public en Ulster ne soit en train de changer en faveur d’une Irlande unie.

Un récent sondage d’opinion mené par l’ancien vice-président du parti conservateur Lord Ashcroft, 75 ans, a révélé que les électeurs d’Ulster ne voteraient que de justesse en faveur du maintien au Royaume-Uni.

Si l’enquête est pondérée de manière à ne pas tenir compte des indécis ou sans intention de se présenter dans un bureau de vote, les électeurs nord-irlandais choisiraient de rester au Royaume-Uni de 54 % à 46 %.