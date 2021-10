Le dur et silencieux combat de Selma Blair contre la sclérose dévoilé

Dans la vie Selma La douleur était toujours présente, comme le rapporte le communiqué annonçant la première de ce documentaire, mais elle n’a jamais posé de réel problème jusqu’au premier effondrement majeur en 2018 qui a conduit au diagnostic de la maladie auto-immune.

Grâce à l’introduction de Selma Blair, le spectateur pourra sympathiser avec les personnes qui souffrent de cette maladie, tout en recevant des données concrètes sur le pourcentage de personnes qui en souffrent et les traitements connus pour la combattre.

Ce qui précède, tout en écoutant les expériences de Blair, dont la vie a changé après le diagnostic et qui heureusement est entré en rémission de la maladie, cependant, son traitement se poursuit, car il est possible qu’il y ait des rechutes.

La sclérose affecte le système nerveux central et le système auto-immun, rendant obsolète sa fonction de protection des humains contre les maladies. Bien qu’il existe des traitements très développés pour le combattre, on estime qu’au moins 67 pour cent des cas recevront une chimiothérapie à un moment donné, un tel cas est celui de Selma, qui trouve dans son fils de 10 ans la plus grande motivation pour continuer.