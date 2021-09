Le Dynamo de Houston bat le FC Dallas 3-2

19/09/2021 à 05:44 CEST

Les Dynamo de Houston a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-2 contre lui FC Dallas ce dimanche dans le Stade de la boussole BBVA. Les Dynamo de Houston Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le LA Galaxie. Au nom de l’équipe Frisco, le FC Dallas a récolté une égalité à trois contre lui La ville de New York, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le match, l’équipe de Houston est douzième à la fin du match, tandis que le FC Dallas est onzième.

La première mi-temps du match a commencé de manière favorable pour lui Dynamo de Houston, qui a créé le lumineux grâce à un peu de Dorsey quelques instants après le début du match, à la 5e minute. Picault à la 20e minute, concluant la première mi-temps avec un score de 2-0.

Après la pause, en deuxième période est venu le but pour l’équipe de Houston, qui a augmenté sa différence avec un but sur penalty de Quintero à la 58e minute, mais plus tard, un but de Obrián il a coupé les distances pour l’équipe de Frisco à la 86e minute. Puis il composa le FC Dallas, qui s’est approché du tableau d’affichage en réalisant 3-2 grâce à un nouveau but de Obrián, qui a ainsi réalisé un doublé dans le dernier souffle du match, en 94, terminant le match sur un résultat de 3-2 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Dynamo de Houston a donné accès à Junqua, Baird, couronner et Mémo Rodriguez pour Lundqvist, Valentin, Maxi Urruti et Quintero, Pendant ce temps, il FC Dallas a donné le feu vert à Eddie Munjoma, Acosta, Ciste, Ricaurte et Schön pour Ché, Quignon, Pomykal, Servania et Twumasi.

L’arbitre a décidé de mettre en garde deux joueurs. De la part des joueurs de la Dynamo de Houston le carton jaune est allé à Valentin et par le FC Dallas admonesté Schön.

Avec cette victoire, le Dynamo de Houston il monte à 26 points et se place à la douzième place du classement. Pour sa part, FC Dallas il reste avec 27 points avec lesquels il a atteint cette trente-quatrième journée de compétition.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux FC Dallas comme lui Dynamo de Houston jouera un nouveau match contre lui Whitecaps de Vancouver et le Minnesota United respectivement.

Fiche techniqueDynamo de Houston :Nelson, Hadebe, Parker, Lundqvist (Junqua, min.35), Valentin (Baird, min.60), Cerén, Vera, Quintero (Memo Rodríguez, min.79), Picault, Dorsey et Maxi Urruti (Corona, min.60 )FC Dallas :Phelipe, Hedges, Burgess, Twumasi (Schön, min.78), Che (Eddie Munjoma, min.46), Quignon (Acosta, min.46), Servania (Ricaurte, min.71), Jesús Ferreira, Pomykal (Jara, min.46), Obrián et PepiStade:Stade BBVA CompassButs:Dorsey (1-0, min. 5), Picault (2-0, min. 20), Quintero (3-0, min. 58), Obrián (3-1, min. 86) et Obrián (3-2, au moins 94)