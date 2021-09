Le Dynamo de Houston et les Whitecaps de Vancouver ont partagé les points dans un match sans but (0-0)

30/09/2021 à 5h06 CEST

Le match qui s’est déroulé ce jeudi au Stade de la boussole BBVA et qui a affronté le Dynamo de Houston et à Whitecaps de Vancouver il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Les Dynamo de Houston arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Minnesota United par un score de 2-0. Du côté de l’équipe de Vancouver, le Whitecaps de Vancouver est venu de battre 1-0 à FC Dallas lors du dernier match disputé. Après le résultat obtenu, l’équipe de Houston s’est placée en douzième position, tandis que la Whitecaps de Vancouver, pour sa part, est neuvième en fin de match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième période, les deux Dynamo de Houston et le Whitecaps de Vancouver ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Dynamo de Houston a donné accès à Pasher, Maxi Urruti et Mémo Rodriguez pour Baird, Picault et Véra, Pendant ce temps, il Whitecaps de Vancouver a donné accès à Caicedo, Jungwirth, Brian blanc, Gaule et Teibert pour Metcalfe, Owusu, Cavallini, Raposo et Vélo.

Dans le match, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe de Vancouver. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Baldisimo et Laisse-moi.

Après cette égalité en fin de match, le Dynamo de Houston il a été placé à la douzième place du classement avec 27 points. Pour sa part, Whitecaps de Vancouver avec ce point, il a obtenu la neuvième place avec 34 points à la fin du match.

Fiche techniqueDynamo de Houston :Nelson, Hadebe, Figueroa, Parker, Cerén, Vera (Memo Rodríguez, min.90), Quintero, Junqua, Dorsey, Baird (Pasher, min.65) et Picault (Maxi Urruti, min.80)Whitecaps de Vancouver :Crépeau, Baldisimo, Jakob Nerwinski, Rose, Owusu (Jungwirth, min.46), Bikel (Teibert, min.75), Raposo (Gauld, min.59), Metcalfe (Caicedo, min.46), Brown, Cavallini (Brian Blanc, min.46) et DájomeStade:Stade de la boussole BBVAButs:0-0