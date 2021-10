Le Dynamo de Koursk, un test pour Spar Girona

26/10/2021 à 19:34 CEST

Spar Girona visite le puissant Dynamo Koursk ce mercredi (17h00 heure espagnole) dans un match, lors de la quatrième journée de l’Euroligue, qui servira à mesurer l’amélioration vécue ces dernières dates par l’équipe, avec quatre victoires lors des quatre derniers matchs et un bilan passionnant de deux victoires et une défaite en Europe.

Après un début de parcours hésitant et irrégulier, avec plus de défaites que de victoires, l’équipe catalane grandit à pas de géant, et samedi il l’a encore montré en prenant d’assaut la piste du leader de la Ligue Endesa, Cadí La Seu (55-65).

En Euroligue, l’équipe d’Alfred Julbe s’est remise d’une courte défaite contre le Hongrois Sopron lors de la première journée avec deux belles victoires : contre l’Italienne Beretta Famila Schio (68-76) et contre la Turque Fenerbahce (71-59), mercredi dernier, emmenée par Kennedy Burke (28 points).

Un adversaire coriace

Avec tout, Koursk est présenté comme un adversaire coriace, car ils ont été proclamés champions de l’Euroligue lors de la saison 2016-17. En 2018-19, il a été finaliste et a également participé au Final Four en 2015 et en 2018. Dans cette Euroligue, il compte deux victoires et une défaite, tout comme Gérone, et est troisième du groupe B, juste au-dessus de l’équipe catalane.

« C’est une rivale très complète, avec des joueuses très talentueuses capables de faire la différence, grâce à sa polyvalence., pour son agilité, pour son tir et pour son un contre un », a déclaré Laura Antoja, l’assistante de Julbe, en avant-première du match.

De plus, après avoir noté que le match contre Koursk est « le voyage le plus désagréable et le plus difficile de tout le parcours »Antoja a également affirmé que, pour aspirer à la victoire, l’équipe devra « jouer très sérieusement, être très agressive en défense et essayer d’avoir un bon pourcentage de tirs afin de ne quitter le jeu à aucun moment ».

Pour le match de mercredi, Julbe continuera sans pouvoir avoir l’attaquant Michaela Onyenwere et l’attaquante María Araújo, blessés. .

1011716

asm / gmh / ea