Le dysfonctionnement de la garde-robe de Miley Cyrus en direct sur NBC a donné aux fans un départ fou jusqu’en 2022

Miley Cyrus reste un sujet tendance après sa soirée rock en organisant l’émission spéciale du Nouvel An de NBC à Miami. Vers la fin de l’émission spéciale, la chanteuse de « Party In the USA » a subi un dysfonctionnement de sa garde-robe juste après que l’horloge a sonné 12. Alors que Cyrus interprétait un mélange de ses chansons à la télévision en direct lors de sa très attendue spéciale Miley’s New Year’s Eve Party, les sangles tenir son haut sur son torse s’est cassé, faisant tomber le haut. La pop star n’a pas raté une miette.

Cyrus a récupéré sans problème, épinglant le haut sur sa poitrine avec son bras et sa main pour empêcher le haut de tomber tout en chantant et en dansant. Elle a tourné le dos à la foule et aux caméras alors que le haut commençait à tomber complètement. Cyrus a marché dans les coulisses, tout en continuant à chanter en direct. Après une brève pause pendant que son groupe continuait de jouer, elle est réapparue avec un blazer rouge qu’elle portait plus tôt dans la nuit. Mais un autre dysfonctionnement allait bientôt suivre.

Les utilisateurs de Twitter ont noté qu’elle avait subi une glissade complète même avec le blazer. Elle était nue sous le blazer qui permettait l’exposition. Pourtant, elle a continué la performance. Cyrus a même fait une blague à ce sujet en disant: « Je porte toujours le plus de vêtements que j’ai jamais portés sur scène », tout en continuant le spectacle. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont apprécié son professionnalisme.

Un vrai professionnel

Elle n’a pas « souffré ». La fille n’a pas manqué un battement ou sauté à ** et a TOUJOURS livré. https://t.co/C96GDIEtX8 – Nicole Phillip (@ncolphillip) 1er janvier 2022

Un fan a refusé que la performance de Cyrus soit éclipsée par l’incident de la mode. En fait, elle dit que la façon dont Cyrus s’en est remis n’a fait qu’améliorer le spectacle.

Elle est venue et a conquis

Miley Cyrus a déjà sauvé 2022❤️ pic.twitter.com/GFJiWBnKSj – José (@mileyorigiinal) 1er janvier 2022

Alors que beaucoup ont concentré leur attention sur le dysfonctionnement, un fan s’est concentré sur les modes de Cyrus en général. Ils ont fait l’éloge de ses choix de garde-robe, affirmant qu’elle avait bien accueilli la nouvelle année.

Une nouvelle attitude

Miley Cyrus l’appelant et déchirant simplement son haut à la télévision en direct et le faisant fonctionner comme une mauvaise chienne absolue est l’énergie exacte que je veux en 2022 #MileysNewYearsEveParty – 🦇Cassidy🌙 (@TweetsByCassidy) 1er janvier 2022

Une téléspectatrice a été tellement impressionnée par la façon dont Cyrus l’a géré qu’elle veut reproduire la même énergie. 2022 sera bon tant que tout le monde aura l’esprit « continuez » de Cyrus.

C’était sa nuit

Miley Cyrus jouant à travers un dysfonctionnement de la garde-robe et revenir pour frapper le chœur de Party aux États-Unis est un bon début pour 2022. pic.twitter.com/H71ZfD77M2 – Adam Graham (@grahamorama) 1er janvier 2022

Pour beaucoup, la façon dont Cyrus a habilement réussi à faire d’elle l’interprète ultime. Il est temps de donner à l’ancienne star d’Hannah Montana ses accessoires.

A battu des records

« Miley’s New Year’s Eve Party » a rassemblé 11,2 millions de téléspectateurs et « Miley Cyrus » a été le sujet le plus recherché sur Google aux États-Unis avec plus d’un million de recherches. L’audience de cette année a dépassé celle de l’année dernière ainsi que certaines remises de prix comme les Oscars, les Grammys et les VMA ! pic.twitter.com/aMZ97pHfax – Miley Data (@datamileycyrus) 1er janvier 2022

Dysfonctionnement de la garde-robe ou pas, Cyrus a été un succès sur NYE. Des millions de personnes se sont connectées pour l’aider à célébrer.

