Le dysfonctionnement de la garde-robe du Super Bowl de Janet Jackson disséqué dans un nouveau document

Janet JacksonLe dysfonctionnement de la garde-robe du Super Bowl est réexaminé à nouveau – et il y a beaucoup de doigté … surtout en ce qui concerne Justin Timberlake et Les Moonves.

La débâcle de 2004 fait l’objet d’une plongée profonde grâce à un documentaire de Hulu, intitulé » Dysfonctionnement : l’habillage de Janet Jackson » – qui explique ce qui s’est passé avant, pendant et surtout après que le sein de JJ a été exposé à la télévision en direct pendant le spectacle de la mi-temps.

L’émission spéciale d’une heure ne jette pas vraiment de lumière définitive sur la façon dont le snafu s’est exactement produit – à part une allusion à une conversation secrète qui aurait eu lieu entre JT et la styliste de Janet dans sa loge avant le spectacle – mais les retombées sont certainement devant et centre.

Au lendemain du moment embarrassant, différentes personnes qui disent qu’elles étaient au courant à l’époque prétendent que le meilleur chien de CBS, Moonves, a en fait exigé des excuses en face à face de Justin et de Janet … impliquant s’ils pas, il y aurait des problèmes.

Les journalistes qui couvraient l’histoire à l’époque disent que Justin s’est en fait arrêté au bureau de CBS à Los Angeles et a fait exactement cela … métaphoriquement « embrassant le ring », comme ces gens le décrivent. Janet, cependant, a apparemment refusé de plier le genou … et a repoussé la prétendue demande de Moonves.

La façon dont ils l’expliquent … Moonves était soi-disant furieux de ce qui s’était passé et profondément embarrassé – à tel point, en fait, que le documentaire suggère qu’il travaillait dans les coulisses pour torpiller la carrière de Janet à l’avenir. Pendant ce temps, la carrière de JT a prospéré.

Le doc regarde aussi comment les médias ont géré les choses… et c’est clair, Janet est devenue la cible d’une blague qui a duré un bon moment – ​​une à laquelle elle n’a pas pu échapper et qui, selon certaines têtes parlantes, était un double standard misogyne, sexiste et raciste qui lui était appliqué.

À la fin, JT et Moonves sont peints comme les méchants de cette saga. Nous en dirons moins sur LM – qui a fini par laisser CBS en disgrâce – mais pour la part de Justin … il s’est excusé à plusieurs reprises pour le moment 2004, y compris juste plus tôt cette année dans une nouvelle déclaration.

Beaucoup pensaient qu’il avait laissé Janet suspendue à l’époque, et Justin lui-même semble le reconnaître… en disant qu’il l’a laissée tomber. Pourtant, dans la foulée de ce document, il semblerait que ses excuses ne suffisent pas, car les internautes sont sérieusement énervés contre lui à propos de ce qu’ils perçoivent comme une grande injustice qui a irrémédiablement nui à Janet.

Il n’a rien dit à propos de ‘Dysfonctionnement’, en particulier, pour l’instant.