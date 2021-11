Le dysfonctionnement du documentaire Janet Jackson arrive sur FX et Hulu

Un nouveau documentaire intitulé Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson sera présenté en première sur FX et Hulu le 19 novembre à 22 h HE. Le film New York Times Presents réalisé par Jodi Gomes se concentre sur le « dysfonctionnement de la garde-robe » au Super Bowl 2004, lorsque Justin Timberlake a exposé la poitrine de Janet Jackson pendant le spectacle de la mi-temps.

Le film comprend des séquences et des interviews de personnes impliquées dans la diffusion télévisée, notamment des dirigeants de la NFL et de MTV. Le dernier documentaire du New York Times Presents, Framing Britney Spears, a été nominé pour un Emmy. Après sa diffusion, Timberlake a présenté des excuses publiques à Spears et à Jackson, déclarant « Je veux assumer la responsabilité de mes propres faux pas ».

