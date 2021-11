Les deux précédents ont montré un regain d’intérêt pour l’affaire de la tutelle de Spears, ce qui a conduit les fans à appeler Timberlake pour son comportement envers l’ex-petite amie Spears et le co-interprète Jackson au début des années.

Les ‘NSYNC alun a abordé le contrecoup en février. « J’ai vu les messages, les tags, les commentaires et les préoccupations et je veux répondre », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Je suis profondément désolé pour le moment de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé à tort, ou n’ai pas parlé de ce qui était juste. Je comprends que j’ai échoué dans ces moments et dans beaucoup d’autres et bénéficiait d’un système qui préservait la misogynie et le racisme. »

Timberlake a ajouté: « Je veux spécifiquement m’excuser auprès de Britney Spears et Janet Jackson individuellement, parce que je me soucie et respecte ces femmes et je sais que j’ai échoué. »

Jodi gomes sert de réalisateur et de producteur pour le prochain épisode.

ET! News a contacté les représentants de Timberlake et Jackson pour commentaires.