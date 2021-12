Le ministre rime Narendra Modi a annoncé la vaccination des enfants appartenant au groupe d’âge entre 15 et 17 ans à partir du 03 janvier à l’occasion de Noël

Alors que le Premier ministre Narendra Modi a annoncé la vaccination des enfants appartenant au groupe d’âge entre 15 et 17 ans, le vaccin Covaxin Covid-19 de Bharat Biotech a obtenu l’approbation du Drug Controller General of India (DGCI) pour une utilisation d’urgence chez les enfants de 12 à 18 ans. tranche d’âge. Le comité d’experts en la matière a recommandé à la DGCI d’autoriser l’utilisation d’urgence de Covaxin chez les enfants.

Avec cela, Covaxin est devenu le deuxième vaccin à recevoir l’approbation de l’organisme faisant autorité en Inde pour une utilisation d’urgence chez les enfants âgés de 15 à 17 ans. Le premier est le vaccin à trois doses de Zydus Cadila qui était autorisé à tous au-dessus de 12 ans. L’Inde est également désormais sur la liste des pays qui ont approuvé la vaccination contre le Covid pour les enfants.

Zycov-D de Zydus Cadila

Le Zycov-D a été le premier vaccin à obtenir le feu vert de la DGCI en août. Il s’agit du premier vaccin au monde à base d’ADN développé en Inde contre le Covid-19. Le fabricant de médicaments génériques a signalé un taux d’efficacité de 66,6% dans un essai de stade avancé de plus de 28 000 volontaires à l’échelle nationale.

La société, en août, visait à fabriquer 100 à 120 millions de doses par an et a commencé à stocker le vaccin.

Vaccins pour les enfants sous piste ou en attente de hochement de tête

Le ministre d’État à la Santé Bharati Pawar a informé le Parlement lors de la session d’hiver que le Serum Institute of India menait des essais cliniques de phase II/III du vaccin à nanoparticules (liquide), Covovax sur 920 sujets. De plus, Biological E Ltd mène également des essais pour le domaine de liaison au récepteur du gène SARS-CoV-2 sur 624 sujets.

Covovax du Serum Institute

SII, l’un des plus grands fabricants mondiaux, a envoyé une demande à la DGCI en octobre pour l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché de Covavax pour une utilisation restreinte dans les situations d’urgence, mais l’organisme faîtier a soulevé des questions et a demandé plus de détails sur le composant Matrix utilisé dans le vaccin. . SII a entre-temps exporté 2 crore doses de Covovax en Indonésie.

La société basée à Pune avait soumis des données provisoires sur l’innocuité et l’immunogénicité des essais cliniques de transition de phase 2/3 menés dans le pays ainsi que des données d’essais cliniques intérimaires sur l’innocuité et l’efficacité des essais cliniques de phase 3 menés au Royaume-Uni et aux États-Unis.

E biologique Corbevax

Biological E a reçu l’approbation de la DGCI pour mener des essais cliniques de phase II/III de son vaccin Covid-19, Corbevax, sous-unité protéique du domaine de liaison aux récepteurs, sur des enfants âgés de 5 à 18 ans atteints de certaines conditions.

Le comité d’experts en la matière a demandé à la société d’obtenir les données de sécurité des 100 premiers participants dans le groupe d’âge de 12 à 18 ans évalués par le Data & Safety Monitoring Board) et de soumettre les résultats au CDSCO avant de passer à la phase III de les épreuves. La société en phase III d’essais demandera prochainement une autorisation d’utilisation d’urgence.

En juin, le ministère de la Santé et du Bien-être familial de l’Union a réservé 30 doses crore de Corbevax.

Johnson et Jonson

Johnson & Johnson (J&J) des États-Unis a demandé l’autorisation du régulateur indien des médicaments pour tester son vaccin Covid-19 sur le groupe d’âge de 12 à 17 ans en août. Des études ont montré que le vaccin J&J a une efficacité de 66% contre la prévention de Covid-19 modéré à sévère, et d’environ 85% d’efficacité contre les cas graves.

Vaccin contre le Covid-19 dans le reste du monde

En Chine, Sinopharm et Sinovac ont été approuvés pour les enfants dès l’âge de trois ans. BioNTech de Pfixer sera administré aux enfants âgés de 5 à 11 ans à Singapour, en Malaisie, en Italie, en Allemagne, en Norvège, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Colombie et dans les pays du Moyen-Orient comme les Émirats arabes unis, Israël, l’Égypte et Bahreïn.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.