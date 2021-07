Le F/A-18 Block III Super Hornet peut opérer efficacement à partir des porte-avions de la marine indienne : Ankur Kanaglekar, Boeing

Le F/A-18 Super Hornet est entièrement compatible avec l’INS Vikramaditya et le porte-avions IAC-1.

Le premier porte-avions indien (IAC) se prépare bientôt pour des essais en mer et devrait être mis en service dans l’Eastern Naval Command en 2022 sous le nom d’INS Vikrant. Pour le projet de 24 000 crores de roupies, le géant américain de l’aérospatiale a présenté son biplace F/A-18 Block III Super Hornet qui peut fonctionner à partir d’une rampe de « saut à ski » et être un catalyseur pour l’Indo-Pacifique sécurisé.

« Le F/A-18 Super Hornet Block III proposé à la marine indienne (IN) est le chasseur de première ligne multirôle le plus avancé de l’US Navy (USN) et est le cheval de bataille de la flotte, et le restera. dans un avenir prévisible », déclare Ankur Kanaglekar, Head India Fighters Sales, Boeing Defence, Space and Security.

Selon lui, « l’USN exploitera les Super Hornets Block III pour les décennies à venir. Avec son plan d’insertion technologique rapide, le bloc III dépassera les menaces pour les décennies à venir. Cet avion de nouvelle génération est prêt à protéger les forces armées indiennes des menaces actuelles et futures. »

Avant la visite de deux jours du secrétaire d’État américain Antony Blinken à partir de demain, Ankur Kanaglekar, Head India Fighters Sales, Boeing Defence, Space and Security, parle du F/A-18 Super Hornet Block III avec Huma Siddiqui.

Voici des extraits :

Le F18 Super Hornet Block III ne rentre pas dans l’ascenseur de la nouvelle conception du porte-avions. Comment Boeing propose-t-il de résoudre ce problème ?

Le F/A-18 Super Hornet est entièrement compatible avec l’INS Vikramaditya et le porte-avions IAC-1. Même si les transporteurs ont été conçus pour transporter des MiG-29K, Boeing a mené diverses études sur la compatibilité globale du Super Hornet avec les deux transporteurs. Sur la base de ces études détaillées réalisées au cours des quatre dernières années, nous pouvons dire que le F/A-18 Super Hornet est entièrement compatible avec les deux transporteurs.

Comment?

Plus de 150 études de simulation, dont le test de saut à ski réussi mené en septembre 2020, prouvent que le F/A-18 peut opérer à partir de l’INS Vikramaditya ainsi que de l’IAC-1 et qu’il atteindra ou dépassera le décollage court mais la récupération arrêtée (STOBAR) exigences de performance de la marine indienne.

Nous sommes le seul équipementier de la compétition Multi-Role Carrier Borne Fighter (MRCBF) à avoir validé les performances STOBAR, dans un environnement “réel”. Cela montre que notre engagement envers la sécurité est la priorité absolue. La grande quantité de données générées par le test de saut à ski, couplée à l’analyse passée, nous rend confiants que le F/A-18 Super Hornet BLK III offrirait des performances STOBAR inégalées des porte-avions de la marine indienne.

Nos études de compatibilité avec les porte-avions prennent également en compte une variante compatible avec les porte-avions biplace du Super Hornet qui offre plusieurs avantages uniques à la marine indienne, notamment la flexibilité, une utilisation plus élevée de la flotte, la possibilité d’embarquer certaines missions du porte-avions qui bénéficient du deuxième l’équipage et la possibilité de développer une interface entre les systèmes habités et non habités dans un environnement porteur.

Boeing/USN possède une expertise approfondie dans le domaine de l’aéronavale et de l’intégration d’avions avec le transporteur. Plusieurs solutions innovantes liées à la compatibilité des porte-avions seront proposées à la marine indienne, sous réserve des approbations G2G, pour intégrer le Super Hornet aux porte-avions. Certaines de ces solutions sont actuellement développées par nos équipes technologiques dans notre centre d’ingénierie et de technologie à Bangalore.

L’Inde a déjà affecté le MiG29K à l’IAC 1. Pourquoi devra-t-elle acquérir des avions occidentaux ?

Au cours des dernières années, les équipes de Boeing ont travaillé en étroite collaboration avec IN pour analyser la compatibilité globale du F/A-18 Super Hornet Block III avec les porte-avions actuels et futurs de la marine indienne. Ces études complexes portaient sur les performances STOBAR, les atterrissages arrêtés, le repérage des avions sur le pont porteur et, surtout, l’installation de l’avion dans l’ascenseur porteur et les hangars. Le F/A-18 Super Hornet, avec sa fonction de pliage des ailes (c’est-à-dire les ailes du pliage du Super Hornet), offre une solution « éprouvée et testée », sûre et pratique pour la compatibilité avec les porte-avions de la marine.

Vous avez mentionné les synergies en réseau. S’il vous plaît partager plus à ce sujet.

Le F/A-18 Super Hornet Block III est un chasseur hautement connecté. Aujourd’hui, la marine indienne a 12 P-8I en service, et six autres doivent être achetés. IN intronisera d’autres hélicoptères et systèmes sans pilote « US-Origin ». Le Super Hornet Block III proposé à la marine indienne sera doté d’une architecture de réseau avancée qui offrira des possibilités d’interface transparente avec d’autres actifs d’origine américaine, notamment les P-8I de la marine indienne. Ainsi, le F/A-18 Super Hornet agira comme un « multiplicateur de force » pour la marine indienne car il augmentera considérablement le type de missions.

La variante biplace et quelle sera sa valeur pour la marine indienne ?

Boeing propose le F/A-18 Super Hornet en version monoplace (E-Variant) et biplace (F-Variant) à la marine indienne. Les deux variantes sont compatibles avec les transporteurs pour effectuer toute la gamme de la mission de combat.

Les variantes monoplaces et biplaces peuvent entièrement fonctionner à partir du pont porteur. Le biplace est un avion d’entraînement très performant (à la fois à terre et sur porte-avions). Cela offrira de la flexibilité à IN et garantira que les précieux moyens aériens de la marine indienne ne seront jamais sous-utilisés.

La variante compatible avec les porte-avions à deux places permettra à la marine indienne d’effectuer des missions avancées à partir d’un porte-avions qui bénéficiera du deuxième équipage à bord.

Les technologies de l’aéronavale basées sur les porte-avions liées à l’interface habité-non habité peuvent également être efficacement opérationnalisées grâce à une version biplace.

Vous êtes en concurrence avec le Rafale français piloté par l’armée de l’air indienne. Les Français ont proposé la version navale. Quelle est votre opinion sur ça?

Le F/A-18 Super Hornet offre une proposition de valeur basée sur une économie supérieure qui serait appréciée dans l’environnement actuel, car il a non seulement un faible coût d’acquisition, mais coûte également moins cher par heure de vol à exploiter que tout autre avion tactique aux États-Unis. force l’inventaire.

Cela est possible car le chasseur est conçu pour être facile à entretenir et offre une durabilité impressionnante. Par exemple : La durée de vie de la cellule est de 10 000 heures. Cela signifie qu’il a une longue durée de vie intégrée pour les futures mises à niveau et améliorations. En fonction des exigences de la marine indienne, notre programme de maintien en puissance « Par l’Inde – pour l’Inde », qui s’appuie sur d’autres programmes de maintien en puissance réussis que Boeing exécute aujourd’hui pour l’armée de l’air indienne et la marine indienne, développera des capacités sélectionnées en Inde pour 18 super frelon

Le F/A-18 Block III Super Hornet est propulsé par le moteur GE F-414 qui a cumulé plus de 5 millions d’heures. La même famille de moteurs équipe l’avion de combat léger (LCA) indigène de l’Inde qui a déjà été intronisé par l’Indian Air Force. La similitude des moteurs créerait des économies d’échelle pour les opportunités potentielles de maintien en puissance à l’avenir.

Super Hornet offrira également à India Navy le moyen le plus économique d’accéder aux nouvelles technologies par rapport à tout autre concurrent. En raison de l’échelle massive des Super Hornets et des Hornets, le coût d’intégration des technologies de pointe nouvellement développées sera très compétitif.

Des rapports indiquent que l’USN achète la dernière technologie – le F 35 et est en train d’éliminer progressivement les F-18. Alors pourquoi l’Inde devrait-elle acheter l’ancienne technologie de 4e génération ?

D’ici 2021, l’US Navy aurait plus de 700 variantes de F/A-18 Super Hornet et Growler en service. L’induction du Super Hornet par la marine indienne améliorerait considérablement l’interopérabilité entre les marines avec ses connotations opérationnelles évidentes. Le F/A-18 Super Hornet a en outre le potentiel de créer des opportunités de collaboration entre les deux marines pour l’intégration des porte-avions, la formation, le transfert de technologie, etc.

Facilitateur pour l’Indo-Pacifique sécurisé : Trois (Inde, Australie, États-Unis) sur les quatre pays démocratiques qui soutiennent un Indo-Pacifique sécurisé exploitent des avions P-8. Deux sur quatre (États-Unis et Australie) exploitent des F/A-18. Les F/A-18 Super Hornet de la marine indienne agiront comme des « multiplicateurs de force » lorsqu’ils s’interfaceront avec les P-8 de la marine indienne et ceux d’autres pays amis, sous réserve des approbations gouvernementales requises.

