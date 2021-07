Le F50 Victoria défend le leadership du circuit SailGP à Plymouth

16/07/2021 à 20:03 CEST

La troisième épreuve de la saison SailGP, le Great Britain Sail Grand Prix, se tiendra cette semaine, du 17 au 18 juillet, dans les eaux de Plymouth, où l’équipe espagnole F50 Victoria, skippée par Phil Robertson, de & filig; termine la tête de la compétition après avoir disputé les deux premières épreuves à Hamilton (Bermudes) et Tarente (Italie).

Une semaine passionnante est prévue à Plymouth avec tous les billets vendus et plus d’un millier de bateaux privés inscrits au programme « Apportez votre propre bateau » qui suivra la compétition depuis l’eau. Et tout cela se fera en suivant précisément les différentes mesures de sécurité anti-covid que les autorités britanniques se sont fixées. Dans la journée d’hier, Zara Phillips, petite-fille de la reine d’Angleterre et cavalière de renom, a visité la base SailGP et rejoint l’équipe de France dans l’eau lors de la séance d’entraînement.

Le F50 Victoria montre son potentiel sur le circuit SailGP, occupant actuellement la première place, un point devant la Grande-Bretagne et deux points devant le Japon.

La progression du F50 a été fulgurante depuis ses débuts en février 2020 à Sydney. Au cours de la saison 2021 de SailGP, il s’est toujours battu pour les premières places, après avoir terminé quatrième aux Bermudes, tombant sur le point de se qualifier pour les trois grands. A Tarente, il a réussi pour la première fois à figurer parmi les trois meilleurs et a remporté le podium avec le Japon et les États-Unis, terminant & filiginalement deuxième et combattant jusqu’à la dernière étape avec ceux de Nathan Outteridge.

Dans ce sens, Phil Robertson, skipper de l’équipe espagnole, a déclaré, lors de la conférence de presse d’aujourd’hui pour présenter le Grand Prix de Plymouth, que « cette saison, en compétition avec une équipe avec peu d’expérience, nous obtenons de bons résultats, les faits parlent pour oui seul & rdquor ;. La canne a fait l’éloge de ses coéquipiers : “c’est un groupe intelligent et l’essence de cette équipe est que nous sommes jeunes et sans ego, un fait qui peut constituer un danger pour nos rivaux”.

Au Grand Prix de Plymouth, l’équipe britannique qui joue à domicile, démarre a priori comme une grande favorite. Ce n’est pas en vain qu’il occupe la deuxième place au général à un point en Espagne et est celui qui connaît le mieux ces eaux. Comme cela ne s’est pas produit à Tarente, cela ne comptera pas pour le

occasion avec son mécène titulaire, Sir Ben ainslie, absent en raison de sa récente paternité, avec qui un autre champion olympique, Paul Goodison, répétera au volant du bateau local.

Pour cet événement, l’équipe espagnole a été contrainte d’apporter plusieurs changements à son équipage en raison de la proximité des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, auxquels participeront cinq membres de l’équipe : Jordi Xammar, Florian Trittel, Diego Botin, Joan Cardona et Tara Pachecou alors. C’est pourquoi le double médaillé olympique Xabi Fernández, entraîneur de l’équipe, montera sur le catamaran pour prendre la place de Trittel comme régleur d’aile. Fernández est un spécialiste de ce poste, et il l’a démontré dans deux défis de l’America’s Cup, d’abord dans la Luna Rossa italienne et plus tard dans la BAR britannique. aussi l’américain Taylor Can & Filig; eld comblera l’autre poste vacant, notamment celui laissé par Diego Botin en tant que contrôleur de vol. A cette occasion, le coach sera le Français Tanguy Cariou, olympique et avec plusieurs Coupes de l’America sur le dos.

Lors de la séance d’entraînement d’hier, l’équipe espagnole a obtenu une deuxième et une première place. Xabi Fernández explique que « nous avons travaillé la semaine dernière à Londres avec le simulateur et déjà dans l’eau les jours précédant la régate. Taylor et moi n’avions pas navigué sur ce navire depuis longtemps. Sur les changements auxquels ils ont été contraints, Fernandez explique que “quand il y a des changements ce n’est pas facile, et encore moins quand l’équipe allait si bien, mais il va falloir s’adapter à cette situation et faire de notre mieux pour essayer de rester au top & rdquor ;.

Concernant les attentes générales à Plymouth concernant le F50, il semble que « nous aurons des conditions avec peu de vent, avec ce qui peut nous arriver comme à Tarente, qu’il y a des tests dans lesquels nous devons naviguer à trois. Espérons que ce ne soit pas le cas et que nous puissions tous les cinq être à bord dans toutes les régates & rdquor ;, précise celui qui sera ‘aile trimmer’ pour ce Grand Prix.

Le PDG de SailGP, Sir Russell Coutts, se dit « très surpris, mais en même temps excité par le grand niveau que la jeune équipe espagnole affiche en ce début de saison. L’année dernière à Sydney ils ont été la révélation, et après ces deux premiers tests, ils ont montré leur potentiel & rdquor ;.