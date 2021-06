Le F50 Victoria, en finale à Tarente

05/06/21 à 23:09 CEST

Bon départ pour le F50 Victoria dans la deuxième régate de la saison SailGP, qui se déroule ce week-end dans les eaux de Tarente (Italie). L’équipe skippé par Phil Robertson occupe la troisième position au général après la dispute des trois épreuves, dépassée seulement par les États-Unis de Jimmy Spithill et le Japon de Nathan Outteridge, qui est en tête du classement, tous deux avec 21 points pour les 17 de l’équipe espagnole SailGP. La France est quatrième à 4 points du podium qui donnera accès à la grande finale ce dimanche. Avant cela, il y aura deux tests qui détermineront les trois équipes qui se battront pour le titre du Grand Prix d’Italie.

Les prévisions météorologiques de vent faible se sont réalisées en ce premier jour et l’intensité de 9 nœuds a été à peine dépassée ; Cela a rendu la régate très difficile à gérer pour les équipages, en raison du danger de chute dans des puits – des zones sans vent. Il fut un temps où ces navires, habitués à dépasser les 40 ou 50 nœuds de vitesse, naviguaient à seulement 20 nœuds.

Cela a amené les navires à changer leur configuration de cinq à trois membres d’équipage. Dans le cas espagnol, ceux choisis par l’entraîneur, Xabi Fernandez, Ils étaient Phil Robertson (canne), Florian Trittel (coupe-aile) et Diego Botin (contrôleur de vol) qui assumait également la fonction de broyeur car il y avait moins d’équipage à bord.

L’Espagne, du moins au plus dans les trois régates

Le premier test était plein d’alternatives. La Nouvelle-Zélande a été la première à prendre le relais en étant la plus rapide sur le cross, tandis que l’équipe espagnole est sortie au milieu de la ligne avec peu d’options de vitesse. Il a fallu chercher des alternatives et, avec le Japon et le Danemark, ils ont choisi de faire le chemin inverse du reste de la flotte. Le F50 Victoria a navigué en sixième position pendant une grande partie du tour, mais dans le dernier temps, il a pu se rallier à la quatrième place, franchissant la ligne d’arrivée derrière les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Japon.

La deuxième épreuve du jour semblait être une copie conforme pour les Espagnols, qui sortaient sous le vent de la flotte en sixième position. Alors que le Japon a pris la tête dès le début, puisqu’il ne mettait en danger Nathan Outteridge après avoir vu comment le F50 Victoria avait fait un grand retour en dépassant le reste de la flotte et en profitant du fait que les États-Unis, qui étaient alors deuxièmes et naviguaient apparemment sans trop de problèmes, avaient choisi une mauvaise planche à travers laquelle ils avaient pour céder le passage aux Espagnols arrivant en vitesse jusqu’à la dernière bouée.

Contre toute attente, le F50 Victoria a joué le tout pour le tout avec les Japonais dans une dernière ligne droite de crise cardiaque où le navire japonais finirait par traverser en premier et, juste une seconde plus tard, les Espagnols le feraient, arrivant avec un point de plus que la vitesse , mais avec dix mètres à faire avant de pouvoir ajouter sa première victoire de la saison sur le circuit SailGP. A la troisième place, la Grande-Bretagne est entrée, sans Ben ainslie et avec Paul Goodison à la roue.

Lors de la troisième et dernière épreuve de la journée, les États-Unis, avec Jimmy Spithill en tête, il n’a laissé le choix à personne, c’est lui qui a le mieux navigué avec pratiquement 100% de vol pendant tout le trajet. La France, qui occupait des positions discrètes lors des tours précédents, est arrivée deuxième et le Japon troisième. La F50 Victoria espagnole a franchi la ligne d’arrivée en quatrième position. Des trois courses, c’est celle avec le moins de changements de position.

Xabi Fernandez Il a déclaré après la fin de la course : « Nous sommes très heureux, la journée s’est bien passée. L’objectif est d’être dans les trois premiers et nous l’avons atteint. Mais nous avons aussi un sentiment doux-amer, car nous naviguons à la fois en ligne droite et dans des manœuvres avec un meilleur niveau que la position que nous avons obtenue. J’espère que nous pourrons bien faire demain et terminer en finale. De façon réaliste, nous avons des possibilités. & Rdquor;

Pour le dimanche, deuxième et dernier jour du Grand Prix d’Italie, les prévisions annoncent que le vent soufflera avec un peu plus d’intensité sur la côte de Tarente, avec laquelle nous avons pu revoir l’ensemble des équipages à bord des catamarans volants F50.

En Espagne, les régates peuvent être suivies en direct à partir de 13h30 via les chaînes officielles SailGP sur YouTube, Facebook et Esport3, et en différé sur Teledeporte de RTVE.