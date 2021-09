Le F50 Victoria, troisième en France sur le circuit SailGP

14/09/21

Le bateau de l’équipe espagnole SailGP, le F50 Victoria, a disputé sa deuxième finale de la saison au Grand Prix de France de Voile et a terminé troisième. La première fois, c’était à Tarente (Italie), où, curieusement, il a coïncidé avec les mêmes rivaux, le Japon et les États-Unis, et a terminé deuxième. A Saint-Tropez, le navire formé par Phil Robertson, Florian Trittel, Diego Botin, Joan Cardona et Mateu barbier il a pu terminer deuxième de la phase de qualification et entrer dans la grande finale, terminant finalement troisième.

“Notre objectif était d’être dans les combats finaux pour gagner une épreuve et nous avons été très proches& rdquor ;, lisez Xabi Fernandez, entraîneur de l’équipe espagnole. Et d’ajouter : « c’est notre deuxième podium de la saison et ce sont des points très importants pour le classement général. C’est un bon résultat et il faut s’en réjouir & rdquor ;.

Pour la première fois dans l’histoire, les bateaux ont concouru avec la voile de 29 mètres (aile), spécialement conçue pour des conditions de vent très faible. Diego Botin, contrôleur de vol de l’équipe espagnole, a expliqué que «nous sommes partis tôt pour voir comment le bateau a répondu avec cette nouvelle voile& rdquor ;.

Dans la finale de chaque Grand Prix, les trois bateaux repartent de zéro. C’est-à-dire que les scores des courses précédentes ne comptent pas, donc le premier à franchir la ligne d’arrivée est celui qui remporte le test. L’équipe Spain SailGP a commencé avec un handicap avant même le départ ; Il a subi une double pénalité, une pour avoir quitté le circuit et une seconde lors d’un match contre le Japon. Ceci, associé à la faible intensité du vent, a conditionné les performances du bateau espagnol. Bien que la chute du vent à 9 km/h ait poussé le F50 Victoria à dépasser les États-Unis et à approcher le Japon dans certaines sections, la réalité est qu’il n’a pas pu vaincre ses rivaux et a terminé troisième, derrière le Japon et les États-Unis. .

Incident avec la Grande-Bretagne au départ

Dans les dernières secondes avant le départ de la deuxième épreuve, un incident s’est produit entre le bateau britannique et l’espagnol, lorsque Ben ainslie, pilote des Anglais, fit un manœuvre très agressive entrer dans un coin pour trouver la meilleure position au départ, toucher le bateau espagnol. Cela a causé des dommages au F50 Victoria qui ont rendu le navire espagnol en retard pour le prochain départ (le final) car il devait évaluer les dommages de la panne.

Florian Trittel, le trimer d’aile du F50 Victoria a manifesté son mécontentement face à cette situation :L’équipe anglaise a dépassé les limites, et bien qu’ils les aient pénalisés, cela nous a fait mal & rdquor;. Le Catalan a critiqué la performance des arbitres : « J’ai proposé qu’ils leur appliquent un drapeau noir. Nous étions les premiers de toute la flotte de SailGP à en recevoir un, et cette fois aussi les Britanniques auraient pu être pénalisés d’un drapeau noir & rdquor ;. Concernant la double pénalité au bateau espagnol en finale, Trittel était également insatisfait : « Cette deuxième pénalité nous a coûté de perdre la tête par rapport aux Américains et de nous positionner loin des Japonais. Nous avons fait une bonne régate, mais cela nous a coûté cher & rdquor ;.

Deux tests disparates

Lors de la première épreuve du jour – quatrième au général – la difficulté des équipages à naviguer avec la voile de 29 mètres était évidente, puisque six (Espagne, Nouvelle-Zélande, Australie, Grande-Bretagne, Japon et États-Unis) des huit équipes qu’ils n’ont pas pu contrôler le temps au départ et arrêter les bateaux à temps. Seuls la France et le Danemark sont sortis dans les délais. Cela a permis aux Danois de mener une grande partie du test, mais à mi-parcours, ils ont cassé l’écoute de foc et sont passés du premier au dernier. L’équipe espagnole SailGP a toujours été loin de la tête, se battant entre la sixième et la septième place, bien que dans la dernière ligne droite, il était sur le point d’être cinquième, mais sur la même ligne d’arrivée, il a été dépassé par l’Australie. Le Japon a gagné, suivi de la Nouvelle-Zélande et de la Grande-Bretagne.

Le résultat de l’essai précédent laissait provisoirement le bateau espagnol hors de la finale, mais si quelque chose caractérise le F50 Victoria, c’est qu’il n’abandonne jamais. Dès le départ de la deuxième épreuve du jour, l’équipe espagnole avait déjà hâte de retrouver les bonnes sensations de la veille. Donc c’était ça. L’équipe espagnole SailGP a rapidement pris les devants et a réussi à distancer la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande, leurs grands rivaux, pour entrer dans la grande finale. Dans les deux dernières bouées, le F50 Victoria est passé deuxième derrière le Danemark, entrant ainsi dans la ligne d’arrivée, et a réussi à obtenir le point nécessaire pour être en finale, à laquelle les États-Unis passeraient en premier, l’Espagne deuxième et le Japon, troisième.

A un mois du grand événement de Cadix

Le Grand Prix de France Voile, organisé les 11 et 12 septembre, était la cinquième épreuve du circuit SailGP de la saison 2021-2022, après celles de Hamilton (Bermudes), Tarente (Italie), Plymouth (Grande-Bretagne) et Aarhus (Danemark). Dans le prochain, le F50 Victoria jouera à domicile les 9 et 10 octobre, où se déroulera le Grand Prix de Voile d’Espagne dans les eaux de Cadix, qui, pour le moment, a déjà dépassé la moitié des billets vendus. L’équipage du F50 Victoria s’accorde dans son enthousiasme à disputer à domicile le prochain Grand Prix. Trittel, a déclaré aujourd’hui en fin de journée, qu’ils sont impatients “pour vous donner du gaz et finir avec un bon goût dans la bouche à Cadix& rdquor ;.