Le fabricant chinois de véhicules électriques Xpeng lèvera 1,8 milliard de dollars à Hong Kong

Un véhicule électrique (EV) Xpeng P5 est affiché lors d’une journée médiatique pour le salon Auto Shanghai à Shanghai

Le constructeur chinois de véhicules électriques Xpeng Inc lèvera 1,8 milliard de dollars en fixant le prix de ses actions à 165 dollars de Hong Kong (21,25 dollars) chacune dans le cadre de sa double cotation primaire à Hong Kong, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe de la question.

Les personnes ont refusé d’être identifiées car l’information n’était pas encore publique. Xpeng a refusé de commenter les conseils de prix donnés aux investisseurs.

La société a vendu 85 millions d’actions dans l’opération, ce qui équivaut à 5% de ses actions, selon son prospectus. Il existe une option de surallocation pour vendre 12,75 millions d’actions supplémentaires, ce qui permettrait de lever 270 millions de dollars supplémentaires.

Les American Depository Receipts (ADR) de Xpeng à New York ont ​​clôturé mardi à 44,32 $, en baisse de près de 1%. Un ADR est l’équivalent de deux actions ordinaires à Hong Kong, selon les termes de la transaction.

L’action a doublé depuis ses débuts en août 2020, mais est bien inférieure à son sommet de novembre de 64,28 $.

Xpeng a choisi une double inscription principale plutôt qu’une inscription secondaire, car il est coté à New York depuis moins de deux ans. En vertu des règles de Hong Kong, une cotation secondaire nécessite au moins deux exercices de bonne conformité réglementaire sur une autre bourse éligible.

La double cotation primaire permet aux investisseurs chinois qualifiés d’investir dans la société via le régime Stock Connect reliant les marchés de Chine continentale et de Hong Kong, selon les règles de la bourse.

Dirigé par le directeur général He Xiaopeng, Xpeng vend principalement en Chine, le plus grand marché automobile au monde, où il est en concurrence avec Tesla Inc (TSLA.O) et Nio Inc (NIO.N).

Un plafond de 180 dollars HK par action (23,19 dollars) a été imposé aux actionnaires de détail dans le cadre de la cotation.