Le fabricant d’accessoires Satisfye a sorti un nouveau ZenGrip pour Nintendo Switch OLED

Depuis l’arrivée du Switch OLED l’année dernière, diverses sociétés tierces se sont occupées de travailler sur de nouveaux accessoires.

Certains sont de tout nouveaux produits, tandis que d’autres ont été mis à jour pour correspondre aux dimensions du nouveau système de modèle de Nintendo. Dans cet esprit, la société d’accessoires Satisfye a lancé une nouvelle poignée pour le Switch OLED, et elle reçoit déjà des critiques élogieuses.

La troisième génération ‘ZenGrip Pro’ permet aux joueurs de tenir le nouveau modèle Switch comme s’ils le feraient avec un contrôleur de jeu ordinaire – avec des poignées sur les côtés gauche et droit. Entre les poignées se trouvent des jambes – permettant au système d’être placé en position verticale sur une surface plane.

« Le nouveau ZenGrip Pro de 3e génération fonctionne avec le nouveau commutateur OLED et le commutateur d’origine. Comprend la technologie True Free Float en instance de brevet qui maintient votre commutateur sans rayures et améliore le flux d’air pour garder votre console fraîche et rapide. Pas de mods, d’outils ou pièces supplémentaires pour modifier la configuration de votre console. ZenGrip Pro Gen 3 s’adapte aux deux consoles comme par magie. «